В Украине закроют школы, где учится менее 45 детей: в МОН объяснили, что будет с учениками и учителями

В 2025 году часть школ в селах Украины могут закрыть, чтобы улучшить качество обучения и оптимизировать количество образовательных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования, пишет УНН.

Детали

С 1 сентября 2025 года решено не финансировать за счет образовательной субвенции заработную плату учителей в школах с количеством учеников менее 45 человек, а с 1 сентября 2026 года - менее 60 человек. Это решение не касается начальных школ и будет действовать только для образования на уровне 5-11 классов - говорится в заявлении МОН.

В ведомстве отмечают, что в расчет образовательной субвенции каждой общины добавлены все дети школьного возраста. То есть община будет получать средства на обучение всех детей, но не сможет тратить их на маленькие школы.

Таким образом местные органы самоуправления могут решить: либо довозить учеников этих школ в ближайшую большую школу, либо оплачивать труд учителей малых школ из местных бюджетов.

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Также в Минобразования заявили, что такое решение с целью улучшения качества образования для учеников из сел в Украине уже принимали в 2016 году. Правда, тогда речь шла только о школах, в которых учатся менее 25 учеников.

Как объяснили в Минобразования, в школах I-III ступеней, в которых учатся менее 45 учеников дети не получают должного уровня взаимодействия друг с другом, не учатся друг у друга и не видят примеров для подражания.

Все из-за того, что в таких школах в одном классе учатся 5-6 учеников, и дети учатся на индивидуальной форме или в объединенных классах (начальная школа), которые объединяют школьников разного возраста.

Кроме того, обычно такие школы не обеспечены учителями в полной мере. Также часто учителя не могут набрать достаточное количество часов по своему профильному предмету, чтобы получать достаточную зарплату, поэтому в таких школах есть практика отдавать преподавание некоторых предметов непрофильным учителям.

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Поэтому решение правительства должно стимулировать местные органы самоуправления довозить детей в большие школы, которые укомплектованы учителями, технически обеспечены и т.д - заявили в Минобразования.

Дополнение

Кроме того, согласно международному исследованию качества образования PISA-2022, ученики из сел по уровню учебных результатов отстают от своих сверстников из городов на 4,5 года. То есть им нужно 4,5 года, чтобы иметь те же знания и навыки, что и ученики того же возраста из городов.

Подобные результаты показывает ВНО (НМТ): в прошлом году средний балл учеников из сел по украинскому языку был более чем на 6 баллов меньше, чем учеников из городов; по математике - более чем на 8 баллов; по истории Украины - почти на 3 балла. Результаты учеников из сел по другим, предметам на выбор, тоже ниже.

Вместе с тем, показывая более низкое качество, сельское образование обходится государству дороже. На образование одного ученика из села государство в среднем в год тратит 30,4 тысячи гривен, а в городе - 24,4 тысячи гривен. В некоторых селах стоимость обучения одного ученика достигает более 51 тысячи гривен. Это связано с необходимостью содержать и выплачивать зарплату работникам большого количества школ, в которых учится мало учеников. То есть образование в селах стоит дороже, но не оправдывает эти средства качеством - говорится в разъяснении министерства.

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Что будет с учениками этих школ?

В Минобразования говорят, что местные власти должны организовать подвоз детей в опорную школу. Детей в таких поездках должен сопровождать учитель.

Для подвоза детей государство уже второй год подряд выделяет субвенцию на закупку автобусов - по 1 миллиарду гривен. В прошлом году в софинансировании с местными бюджетами удалось закупить более 450 автобусов.

Опорная школа - это школа, в которую привозят детей из разных населенных пунктов на расстоянии до 30 километров. Она больше, обеспечена учителями и лучше оснащена. Благодаря большей наполняемости классов учитель может организовывать различные форматы обучения, например проектную работу - объяснили в ведомстве.

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В то же время начальные школы, в которых учатся менее 45 и менее 60 учеников, продолжат получать государственное финансирование.

В Минобразования уверены - начальная школа должна быть как можно ближе к ребенку: если старшие ученики могут осилить дорогу к опорной школе, маленьким детям это будет сложно.



Что будет с учителями этих школ?

В случае, если местные органы самоуправления решат не финансировать работу малокомплектной школы самостоятельно, возможно трудоустройство учителей в опорных школах с обеспечением подвоза.

Почему решение начнет действовать с 1 сентября 2025 года?

Изменение сети школ требует времени на обсуждение с громадой, принятие решения и обеспечение подвоза к опорным школам. Правительство дает громадам время на то, чтобы подготовиться к этому. - объяснили в Минобразования.

Напомним,

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