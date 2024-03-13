Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
В Украине закроют школы, где учится менее 45 детей: в МОН объяснили, что будет с учениками и учителями
В Киеве столкнулись семь автомобилей: затруднено движение от бульвара Леси Украинки в направлении улицы Бассейной
Нужно несколько недель переговоров для решения проблемы: глава комитета Сейма Польши о блокировании границы
Подвели итоги визита спецпредставителя правительства КНР: Ермак встретился с послом Китая в Украине
Украинки одерживают победы на этапах Кубка Европы по сноубордингу
Послы ЕС согласовали выделение дополнительных 5 млрд евро на военную помощь Украине
Днепропетровщина: количество раненых в Кривом Роге возросло до 49, обстрелы региона продолжаются
Ермак обсудил подготовку к Глобальному саммиту мира с советником по национальной безопасности Саудовской Аравии
Сборная Украины по футболу в июне сыграет товарищеский матч с Польшей
Днем россияне пытались ударить по Одесской области авиационной ракетой - ОК "Юг"
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Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно
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Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно
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В Украине закроют школы, где учится менее 45 детей: в МОН объяснили, что будет с учениками и учителями
С 1 сентября 2025 года украинское правительство прекратит финансирование заработной платы учителей в школах, где учится менее 45 учеников, а с 1 сентября 2026 года - в школах, где учится менее 60 учеников, кроме начальной школы, с целью повышения качества образования и оптимизации количества учебных заведений в сельской местности.
В Киеве столкнулись семь автомобилей: затруднено движение от бульвара Леси Украинки в направлении улицы Бассейной
Семь автомобилей столкнулись на бульваре Леси Украинки в Киеве, затруднив движение в направлении улицы Бассейной.
Нужно несколько недель переговоров для решения проблемы: глава комитета Сейма Польши о блокировании границы
Переговоры между польским и украинским правительствами займут несколько недель, чтобы решить вопрос блокирования польскими фермерами границы с Украиной из-за защиты определенных сельскохозяйственных секторов.
Подвели итоги визита спецпредставителя правительства КНР: Ермак встретился с послом Китая в Украине
Андрей Ермак встретился с послом Китая Фань Сяньчжуном, чтобы обсудить сотрудничество над формулой мира для Украины и подготовку к Глобальному саммиту мира в Швейцарии.
Украинки одерживают победы на этапах Кубка Европы по сноубордингу
Украинские сноубордистки Аннамари Данча и Надежда Гапатина завоевали золотую и бронзовую медали соответственно на этапе Кубка Европы по сноубордингу в Давосе, Швейцария.
Послы ЕС согласовали выделение дополнительных 5 млрд евро на военную помощь Украине
Послы ЕС согласились увеличить Европейский фонд мира на 5 миллиардов евро в 2024 году для оказания военной помощи Украине для ее обороны.
Днепропетровщина: количество раненых в Кривом Роге возросло до 49, обстрелы региона продолжаются
49 человек были ранены в результате российской атаки на Кривой Рог, 10 взрослых и 7 детей все еще находятся в больнице, в то время как россияне продолжали атаковать Днепропетровскую область, нацелившись на Никопольский район. Жертв не зафиксировано.
Ермак обсудил подготовку к Глобальному саммиту мира с советником по национальной безопасности Саудовской Аравии
Глава Офиса Президента Украины обсудил с Советником по вопросам национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаедом бин Мухаммедом Аль-Айбаном подготовку к Глобальному саммиту мира.
Сборная Украины по футболу в июне сыграет товарищеский матч с Польшей
Сборная Украины по футболу сыграет выездной матч против Польши 7 июня, о месте и времени которого будет сообщено дополнительно, затем товарищеский матч против Молдовы в Кишиневе 11 июня, а еще два контрольных поединка с соперниками будут объявлены после подписания соответствующих контрактов.
Днем россияне пытались ударить по Одесской области авиационной ракетой - ОК "Юг"
Российско-оккупационные войска предприняли попытку ракетной атаки на юг Украины, но управляемая ракета "потеряла боевую способность в воздухе".