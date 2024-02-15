В МОН рассказали, когда закончится учебный год для школьников и сколько продлятся летние каникулы
Киев • УНН
Министерство образования и науки объявило, что 2023/2024 учебный год в Украине продлится с 1 сентября 2023 года по 28 июня 2024 года, то есть летние каникулы снова закончатся в конце июня.
Во время военного положения Кабинет Министров Украины определил, что учебный год 2023/2024 длится с 1 сентября 2023 до 28 июня 2024 года. То есть, как и раньше, дети пойдут на каникулы до конца июня, потому что 29-30 июня в этом году - выходные. Об этом пишет Правительство в официальном телеграмм-канале, передает УНН.
2023/2024 учебный год длится с 1 сентября 2023 до 28 июня 2024 года. В то же время это не противоречит приостановленной в действии норме Закона Украины "О полном общем среднем образовании" относительно окончания учебного года не позднее 1 июля. То есть, как и раньше, учебный год продолжается до конца июня (29-30 июня в этом году - выходные).
Детали
В ведомстве отметили, что суммарное количество календарных дней каникул в течение учебного года должно составлять не менее 30.
Учебные заведения самостоятельно будут определять продолжительность учебного года (то есть дату завершения занятий), опираясь на установленные правительством даты его окончания. Поэтому каждая школа сама определит даты каникул, а также необходимость и день проведения праздника последнего звонка.
Чтобы определить дату завершения образовательного процесса и формы его организации летом, педагогические советы и руководители школ должны учитывать и то, насколько обучение в условиях войны повлияло на учеников, есть ли у них образовательные потери и какие активности будут наиболее действенными для их преодоления.
Отмечается, что в июне школы могут продолжить стандартный образовательный процесс, проводить дополнительные занятия, консультации, экскурсии и тому подобное.
В МОН рассказали, когда закончится учебный год для школьников и сколько продлятся летние каникулы
Министерство образования и науки объявило, что 2023/2024 учебный год в Украине продлится с 1 сентября 2023 года по 28 июня 2024 года, то есть летние каникулы снова закончатся в конце июня.
Аляскапокс: что известно о недавно обнаруженном вирусе после первого летального случая
Сообщается о первом известном летальном случае от недавно открытого вируса Alaskapox, когда пожилой мужчина с подавленной иммунной системой умер от вируса, который распространяется через контакт с инфицированными животными.
В оккупированном Мариуполе 12 многоэтажек остались без отопления, в ряде домов нет света
В оккупированном Мариуполе 12 многоэтажек на проспекте Строителей остались без отопления из-за очередного прорыва коммуникаций.
россияне ударили БПЛА по поселку на Харьковщине: двое пострадавших
Двое гражданских получили ранения во время обстрела армией рф села Двуречная в Харьковской области с помощью беспилотника.
Новые члены Координационной платформы доноров выделят более 5,5 млрд долларов на восстановление Украины
Новые члены Координационной платформы доноров выделят более $5,5 млрд на восстановление Украины, чтобы помочь избежать финансовой нестабильности в 2024 году.
В боях за Авдеевку погиб доброволец из Чехии
Чешский доброволец, который воевал за Украину, погиб в боях за Авдеевку во время минометного обстрела.
россияне привезли на оккупированную Донетчину студентов из zкутии - Центр нацсопротивления
Оккупационные власти Донецкой области организовали пропагандистский концерт с участием студентов из Якутии, чтобы усилить российские нарративы о "едином народе" и "освободительной войне" в оккупированной Украине.
Европа сталкивается с падением рождаемости - Reuters
Несмотря на семейную политику, коэффициент рождаемости в Европе остается на уровне около 1,5 рождений на одну женщину, что гораздо ниже 2,1, необходимых для поддержания численности населения.
В Харькове будут судить мать, которая оставила 2,5 летнюю дочь одну дома на три дня
В Харькове мать предстанет перед судом за то, что оставила свою 2,5-летнюю дочь одну на три дня без еды и воды.
российские "военкоры" массово пишут об отставке командующего Черноморским флотом соколова: при чем тут "цезарь куников"
российские "z-военкоры" сообщают, что командующий Черноморского флота виктор соколов был отстранен от должности. Вероятно это произошло после атаки украинских беспилотных катеров на большой десантный корабль "цезарь куников" 14 февраля.