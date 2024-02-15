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В МОН рассказали, когда закончится учебный год для школьников и сколько продлятся летние каникулы

В МОН рассказали, когда закончится учебный год для школьников и сколько продлятся летние каникулы

Киев  •  УНН

15 февраль 2024, 15:38  •  8166 просмотра

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Министерство образования и науки объявило, что 2023/2024 учебный год в Украине продлится с 1 сентября 2023 года по 28 июня 2024 года, то есть летние каникулы снова закончатся в конце июня.

Во время военного положения Кабинет Министров Украины определил, что учебный год 2023/2024 длится с 1 сентября 2023 до 28 июня 2024 года. То есть, как и раньше, дети пойдут на каникулы до конца июня, потому что 29-30 июня в этом году - выходные. Об этом пишет Правительство в официальном телеграмм-канале, передает УНН.

2023/2024 учебный год длится с 1 сентября 2023 до 28 июня 2024 года. В то же время это не противоречит приостановленной в действии норме Закона Украины "О полном общем среднем образовании" относительно окончания учебного года не позднее 1 июля. То есть, как и раньше, учебный год продолжается до конца июня (29-30 июня в этом году - выходные).

- отметили в МОН.

Детали

В ведомстве отметили, что суммарное количество календарных дней каникул в течение учебного года должно составлять не менее 30.

Учебные заведения самостоятельно будут определять продолжительность учебного года (то есть дату завершения занятий), опираясь на установленные правительством даты его окончания. Поэтому каждая школа сама определит даты каникул, а также необходимость и день проведения праздника последнего звонка.

Чтобы определить дату завершения образовательного процесса и формы его организации летом, педагогические советы и руководители школ должны учитывать и то, насколько обучение в условиях войны повлияло на учеников, есть ли у них образовательные потери и какие активности будут наиболее действенными для их преодоления. 

- отметили в министерстве образования.

Отмечается, что в июне школы могут продолжить стандартный образовательный процесс, проводить дополнительные занятия, консультации, экскурсии и тому подобное.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

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У МОН розповіли, коли закінчиться навчальний рік для школярів й скільки триватимуть літні канікули
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В МОН рассказали, когда закончится учебный год для школьников и сколько продлятся летние каникулы

Министерство образования и науки объявило, что 2023/2024 учебный год в Украине продлится с 1 сентября 2023 года по 28 июня 2024 года, то есть летние каникулы снова закончатся в конце июня.

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