В МОН рассказали, когда закончится учебный год для школьников и сколько продлятся летние каникулы

Во время военного положения Кабинет Министров Украины определил, что учебный год 2023/2024 длится с 1 сентября 2023 до 28 июня 2024 года. То есть, как и раньше, дети пойдут на каникулы до конца июня, потому что 29-30 июня в этом году - выходные. Об этом пишет Правительство в официальном телеграмм-канале, передает УНН.

2023/2024 учебный год длится с 1 сентября 2023 до 28 июня 2024 года. В то же время это не противоречит приостановленной в действии норме Закона Украины "О полном общем среднем образовании" относительно окончания учебного года не позднее 1 июля. То есть, как и раньше, учебный год продолжается до конца июня (29-30 июня в этом году - выходные). - отметили в МОН.

Детали

В ведомстве отметили, что суммарное количество календарных дней каникул в течение учебного года должно составлять не менее 30.

Учебные заведения самостоятельно будут определять продолжительность учебного года (то есть дату завершения занятий), опираясь на установленные правительством даты его окончания. Поэтому каждая школа сама определит даты каникул, а также необходимость и день проведения праздника последнего звонка.

Чтобы определить дату завершения образовательного процесса и формы его организации летом, педагогические советы и руководители школ должны учитывать и то, насколько обучение в условиях войны повлияло на учеников, есть ли у них образовательные потери и какие активности будут наиболее действенными для их преодоления. - отметили в министерстве образования.

Отмечается, что в июне школы могут продолжить стандартный образовательный процесс, проводить дополнительные занятия, консультации, экскурсии и тому подобное.