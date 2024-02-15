У МОН розповіли, коли закінчиться навчальний рік для школярів й скільки триватимуть літні канікули

Під час воєнного стану Кабінет Міністрів України визначив що навчальний рік 2023/2024 триває з 1 вересня 2023 до 28 червня 2024 року. Тобто, як і раніше, діти підуть на канікули до кінця червня, бо 29-30 червня цьогоріч – вихідні. Про це пише Уряд в офіційному телеграм-каналі, передає УНН.

2023/2024 навчальний рік триває з 1 вересня 2023 до 28 червня 2024 року. Водночас це не суперечить призупиненій у дії нормі Закону України "Про повну загальну середню освіту" щодо закінчення навчального року не пізніше 1 липня. Тобто, як і раніше, навчальний рік триває до кінця червня (29‒30 червня цьогоріч — вихідні). – зазначили у МОН.

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У відомстві відзначили, що сумарна кількість календарних днів канікул протягом навчального року має становити не менш як 30.

Заклади освіти самостійно визначатимуть тривалість навчального року (тобто дату завершення занять), спираючись на встановлені урядом дати його закінчення. Тож кожна школа сама визначить дати канікул, а також необхідність і день проведення свята останнього дзвоника.

Щоб визначити дату завершення освітнього процесу та форми його організації влітку, педагогічні ради й керівники шкіл мають зважати й на те, наскільки навчання в умовах війни вплинуло на учнів, чи є в них освітні втрати та які активності будуть найбільш дієвими для їхнього подолання. – зазначили у міністерстві освіти.

Зазначається, що у червні школи можуть продовжити стандартний освітній процес, проводити додаткові заняття, консультації, екскурсії тощо.