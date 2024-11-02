В Украине ветеранов и лиц с инвалидностью будут привлекать к разминированию территорий

ukenru
Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
1 ноября 2024, 15:57 • 102912 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

Эксклюзив
Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
1 ноября 2024, 14:26 • 110174 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
1 ноября 2024, 13:11 • 112059 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

Эксклюзив
Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
31 октября 2024, 17:27 • 133538 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

Эксклюзив
Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
31 октября 2024, 13:31 • 147762 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

Эксклюзив
Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
31 октября 2024, 13:19 • 143071 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

Эксклюзив
В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
31 октября 2024, 11:11 • 140629 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

Эксклюзив
В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
31 октября 2024, 10:01 • 187237 просмотра

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

Эксклюзив
Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
30 октября 2024, 16:14 • 131859 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

Эксклюзив
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
30 октября 2024, 13:35 • 212917 просмотра

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Атака вражеских дронов на Киев: повреждения в 6 районах, пострадал полицейский

Атака вражеских дронов на Киев: повреждения в 6 районах, пострадал полицейский

07:51 • 40884 просмотра
Сырский: ВСУ сдерживают одно из самых мощных наступлений россиян с начала вторжения рф

Сырский: ВСУ сдерживают одно из самых мощных наступлений россиян с начала вторжения рф

08:35 • 23049 просмотра
Зеленский о ночной вражеской атаке дронов: давление на рф и ее сообщников недостаточно

Зеленский о ночной вражеской атаке дронов: давление на рф и ее сообщников недостаточно

09:00 • 24136 просмотра
Огурцы дорожают четыре недели подряд: какие цены

Огурцы дорожают четыре недели подряд: какие цены

09:56 • 20164 просмотра
Украина импортирует электричество из 5 стран, свет вернули более 380 тыс. потребителей - Минэнерго

Украина импортирует электричество из 5 стран, свет вернули более 380 тыс. потребителей - Минэнерго

12:10 • 18926 просмотра
публикации
АРМА после критики анонсировала обновление реестра арестованных активов

АРМА после критики анонсировала обновление реестра арестованных активов

18:14 • 106955 просмотра
Каждое восьмое дело НАБУ и САП завершилось в суде оправдательным приговором - теневой отчет

Каждое восьмое дело НАБУ и САП завершилось в суде оправдательным приговором - теневой отчет

1 ноября 2024, 16:25 • 108445 просмотра
В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
Эксклюзив

31 октября 2024, 10:01 • 187237 просмотра
Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

30 октября 2024, 15:07 • 172827 просмотра
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
Эксклюзив

30 октября 2024, 13:35 • 212917 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

1 ноября 2024, 16:10 • 80423 просмотра
Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

1 ноября 2024, 08:00 • 119598 просмотра
Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

1 ноября 2024, 05:19 • 126444 просмотра
Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

31 октября 2024, 16:19 • 107025 просмотра
LV выпустили собачью будку за 66 тыс долларов

LV выпустили собачью будку за 66 тыс долларов

31 октября 2024, 16:05 • 110188 просмотра
Актуальное
В Украине ветеранов и лиц с инвалидностью будут привлекать к разминированию территорий

В Украине ветеранов и лиц с инвалидностью будут привлекать к разминированию территорий

Киев  •  УНН

16:14 • 8329 просмотра

Read in English

Минстерство обороны внедряет программу привлечения ветеранов и лиц с инвалидностью к разминированию территорий.

Ветеранов и лиц с инвалидностью будут привлекать к очистке и разминированию территорий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство обороны.

Детали

Одной из главных целей противоминной деятельности в системе Министерства обороны является равный доступ к работе в этой сфере, в частности увеличение привлечения женщин, ветеранов, лиц, пострадавших от взрывоопасных предметов, и лиц с инвалидностью.

Об этом шла речь во время семинара «Равные возможности: привлечение людей с инвалидностью к занятости в противоминной деятельности», который прошел в Киеве при финансовом содействии правительства Швеции.

Сегодня большое внимание уделяется внедрению политик, обеспечивающих равный доступ к работе в сфере противоминной деятельности, создание специализированных учебных программ, которые будут включать как технические, так и нетехнические навыки, необходимые для работы в этой сфере и создание условий, обеспечивающих комфортное и безопасное трудоустройство,

- сообщил начальник управления противоминной деятельности - заместитель начальника Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности полковник Олег Шуварский.

Программу по трудоустройству людей с инвалидностью, среди которых ветераны войны, в Украине реализует ООН.

Украине необходимо не менее 34 миллиардов долларов на разминирование территорий - Свириденко15 октября 2024, 12:03 • 13241 просмотр

В рамках этого проекта первые четверо украинцев, пострадавших от взрывоопасных предметов, получили работу в международной организации The HALO Trust. Они будут анализировать снимки со спутников и БПЛА для выявления и картографирования загрязненных минами территорий. Предложение работы украинцы получили уже через месяц после завершения соответствующего курса с привлечением лиц с инвалидностью к занятости в противоминной деятельности,

- говорится в сообщении.

Отмечается, что участников семинара также ознакомили с подходами к трудоустройству и организации рабочих мест для лиц с инвалидностью в противоминной деятельности, состоялись практические занятия.

Украина получит разминирующую технику от Швейцарии22 октября 2024, 10:34 • 70750 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоВойна
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
shvetsiyaШвеция
ukrainaУкраина
kievКиев