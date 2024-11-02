В Украине ветеранов и лиц с инвалидностью будут привлекать к разминированию территорий

Ветеранов и лиц с инвалидностью будут привлекать к очистке и разминированию территорий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство обороны.

Детали

Одной из главных целей противоминной деятельности в системе Министерства обороны является равный доступ к работе в этой сфере, в частности увеличение привлечения женщин, ветеранов, лиц, пострадавших от взрывоопасных предметов, и лиц с инвалидностью.

Об этом шла речь во время семинара «Равные возможности: привлечение людей с инвалидностью к занятости в противоминной деятельности», который прошел в Киеве при финансовом содействии правительства Швеции.

Сегодня большое внимание уделяется внедрению политик, обеспечивающих равный доступ к работе в сфере противоминной деятельности, создание специализированных учебных программ, которые будут включать как технические, так и нетехнические навыки, необходимые для работы в этой сфере и создание условий, обеспечивающих комфортное и безопасное трудоустройство,

Программу по трудоустройству людей с инвалидностью, среди которых ветераны войны, в Украине реализует ООН.

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В рамках этого проекта первые четверо украинцев, пострадавших от взрывоопасных предметов, получили работу в международной организации The HALO Trust. Они будут анализировать снимки со спутников и БПЛА для выявления и картографирования загрязненных минами территорий. Предложение работы украинцы получили уже через месяц после завершения соответствующего курса с привлечением лиц с инвалидностью к занятости в противоминной деятельности,