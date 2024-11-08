В Украине с начала года разоблачено 2500 групп, которые занимались организацией незаконного пересечения границы - МВД

Ситуация с контролем над незаконным пересечением границ Украины на границе с государствами-членами ЕС и Молдовой, включая Приднестровье, улучшается, ведь по этому поводу ведется работа между органами местных властей, пограничников и правоохранителей. Об этом "Суспільному" рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает УНН.

По его словам, эта работа заключается именно в "техническом обустройстве" границ, которые имеют общую протяженность в около 2 тысячи километров.

"Технически обустроить границу - это не просто поставить забор, или сетку. Забор можно перелезть, а сетку - перерезать. Здесь мы говорим об интегрированном контроле, который должен быть как минимум до 2 километров до государственной границы. Речь идет о дорогах, которых там нет в нужном количестве, камерах видеонаблюдения, которые охватывают от 5 до 10 километров территорий, чтобы пограничники могли вовремя реагировать и предотвратить возможное нарушение границы", - пояснил глава МВД.

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Клименко отметил, что за текущий год Нацполиция в сотрудничестве с Государственной пограничной службой и СБУ "остановила существование" 2500 групп, которые занимались организацией незаконного пересечения границы.

"Мы говорим о преступных группах, которые, например, ранее занимались контрабандой, а затем переключились на организацию нелегального пересечения границы. Сейчас большинство из этих дел уже на судебных разбирательствах, а часть - еще в разработке. Но мы значительно уменьшили количество людей, которые вовлечены в этот преступный бизнес", - сказал он.

Министр признал, что к схемам по незаконному пересечению границы бывают привлечены и сами правоохранители, пограничники, а также чиновники на местах.

"Но если бы не было такой относительно открытой границы, то любому, кто может быть вовлечен в подобные преступные схемы было бы очень трудно перевести человека через границу", - констатировал Клименко.

Напомним

26 августа президент Владимир Зеленский анонсировал создание плана противодействия коллаборационистам и незаконному пересечению границы.