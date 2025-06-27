В Украине объявили масштабную воздушную тревогу
Киев • УНН
27 июня по всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К. Зафиксирована по меньшей мере одна ракета, есть угроза атаки дронов-камикадзе.
В ночь на 27 июня по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Причиной сигнала стал взлёт МиГ-31К и фиксация не менее одной ракеты. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.
Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлёт МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (нижегородская область рф).
Напомним
Как ранее писал УНН, в Николаеве прозвучал взрыв, о чем сообщил городской голова Александр Сенкевич, на фоне угрозы атак дронов-камикадзе. Вражеские БПЛА также зафиксированы в небе над Киевщиной, где работает ПВО.