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Financial Times
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В Украине объявили масштабную воздушную тревогу

Киев • УНН

 • 78 просмотра

27 июня по всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К. Зафиксирована по меньшей мере одна ракета, есть угроза атаки дронов-камикадзе.

В Украине объявили масштабную воздушную тревогу

В ночь на 27 июня по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Причиной сигнала стал взлёт МиГ-31К и фиксация не менее одной ракеты. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.

Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлёт МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (нижегородская область рф).

- говорится в сообщении.

Напомним

Как ранее писал УНН, в Николаеве прозвучал взрыв, о чем сообщил городской голова Александр Сенкевич, на фоне угрозы атак дронов-камикадзе. Вражеские БПЛА также зафиксированы в небе над Киевщиной, где работает ПВО.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна
Киевская область
Военно-воздушные силы Украины
МиГ-31
Украина
Николаев
Tesla
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