В Украине объявили масштабную воздушную тревогу

В ночь на 27 июня по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Причиной сигнала стал взлёт МиГ-31К и фиксация не менее одной ракеты. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.

Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлёт МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (нижегородская область рф). - говорится в сообщении.

Напомним

Как ранее писал УНН, в Николаеве прозвучал взрыв, о чем сообщил городской голова Александр Сенкевич, на фоне угрозы атак дронов-камикадзе. Вражеские БПЛА также зафиксированы в небе над Киевщиной, где работает ПВО.