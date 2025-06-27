В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

В ніч на 27 червня по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу став зліт МіГ-31К та фіксація щонайменше одної ракети. Про це повідомляють Повітряні сил ЗСУ, пише УНН.

Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (нижньогородська область рф) - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН у Миколаєві пролунав вибух, про що повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, на тлі загрози атак дронів-камікадзе. Ворожі БПЛА також зафіксовано в небі над Київщиною, де працює ППО.