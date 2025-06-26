Вибух пролунав у Миколаєві - мер 26 червня 2025

На тлі загрози атаки дронів у Миколаєві пробулав вибух. Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає УНН.

Було чутно вибух у Миколаєві. Загроза дронів-камікадзе триває! - повідомив Сєнкевич.

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Крім того, дрони помітили у небі над Київщиною.

Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників - повідомили в Київській ОВА.

Як повідомляють моніторингові канали, у небі над Україною станом на 23.00 перебувало вже кілька десятків ворожих дронів.

Генштаб про ситуацію на фронті: 139 бойових зіткнень, окупанти атакували 796 дронами-камікадзе