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Генштаб про ситуацію на фронті: 139 бойових зіткнень, окупанти атакували 796 дронами-камікадзе

Київ • УНН

 • 212 перегляди

Від початку доби на фронті зафіксовано 139 бойових зіткнень, росіяни застосували 796 дронів-камікадзе та здійснили 2752 обстрілів. На Покровському напрямку знищено 148 окупантів та ворожу техніку, тривають бої.

Генштаб про ситуацію на фронті: 139 бойових зіткнень, окупанти атакували 796 дронами-камікадзе

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 139 бойових зіткнень. росіяни залучили для ураження 796 дронів-камікадзе, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Загарбники завдали 39 авіаційних ударів, скинувши 68 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 796 дронів-камікадзе та здійснили 2752 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах 

- йдеться у повідомленні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські підрозділи відбили 20 атак окупантів. Ще одне боєзіткнення досі триває.

Також противник завдав один авіаудар, скинувши при цьому чотири КАБ, здійснив 171 обстріл, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

Від початку доби на Південно-Слобожанському напрямку ворог дев’ять разів атакував позиції наших захисників поблизу населених пунктів Глибоке, Зибине, Вовчанськ, Красне Перше, Кам’янка, Кіндрашівка, Мала Шапківка, одне боєзіткнення досі триває.

На Куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснили сім штурмових дій, намагаючись прорватись на позиції наших оборонців у районах Голубівки, Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Зеленого Гаю та у напрямку Петропавлівки.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 17 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, та в напрямках Ольгівки, Середнього, Колодязів, Зеленої Долини, Торського. Наразі українські захисники відбивають чотири атаки противника.

На даний час Сили оборони відбивають дві наступальні дії противника в напрямках Виїмки та Федорівки на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано три боєзіткнення, ворожі підрозділи намагались просунутись в напрямку Маркового, Білої Гори та Бондарного.

На Торецькому напрямку росіяни 16 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували в районах Торецька, Дачного, Щербанівки, Олександро-Калинового, Романівки, Яблунівки та Русиного Яру, наразі тривають два боєзіткнення.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку росіяни 39 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Полтавка, Малинівка, Шевченко Перше, Мирне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новомиколаївка, Котлярівка, Мирноград, Новосергіївка, Удачне, Олексіївка, Новоукраїнка та в напрямку Володимирівки. В шести локаціях бої не вщухають до цього часу.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 148 окупантів, 80 з них – безповоротно. Також знищено дві одиниці автомобільної техніки, сім мотоциклів, одну гаубицю, три безпілотні літальні апарати, термінал супутникового зв’язку, пункт управління БпЛА, також пошкоджено гармату противника.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 13 ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Зірка, Ялта, Запоріжжя, Багатир, Федорівка, Комар, Одрадне та в напрямку Воскресенки, ще п’ять боєзіткнень тривають до цього часу.

На Оріхівському напрямку агресор завдав авіаційних ударів по районах Степногірська, Приморського та Кам’янського.

На Придніпровському напрямку противник здійснив п’ять безрезультатних спроб наступу, зазнав втрат та відступив. Авіаційного удару зазнало Козацьке.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала, резюмували у Генштабі.

Втрати ворога: російські війська недорахувалися 1100 солдатів та 48 артсистем за добу26.06.25, 07:32 • 3602 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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