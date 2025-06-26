Генштаб о ситуации на фронте: 139 боевых столкновений, оккупанты атаковали 796 дронами-камикадзе

Всего с начала этих суток на фронте произошло 139 боевых столкновений. Россияне задействовали для поражения 796 дронов-камикадзе, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Захватчики нанесли 39 авиационных ударов, сбросив 68 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 796 дронов-камикадзе и совершили 2752 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам - говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские подразделения отбили 20 атак оккупантов. Еще одно боестолкновение до сих пор продолжается.

Также противник нанес один авиаудар, сбросив при этом четыре КАБ, совершил 171 обстрел, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

С начала суток на Южно-Слобожанском направлении враг девять раз атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Глубокое, Зыбино, Волчанск, Красное Первое, Каменка, Кондрашовка, Малая Шапковка, одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Купянском направлении вражеские подразделения совершили семь штурмовых действий, пытаясь прорваться на позиции наших обороняющихся в районах Голубовки, Кондрашовки, Степной Новоселовки, Зеленого Гая и в направлении Петропавловки.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 17 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб, и в направлениях Ольговки, Среднего, Колодезей, Зеленой Долины, Торского. Сейчас украинские защитники отбивают четыре атаки противника.

В настоящее время Силы обороны отбивают две наступательные действия противника в направлениях Выемки и Федоровки на Северском направлении.

На Краматорском направлении сейчас зафиксировано три боестолкновения, вражеские подразделения пытались продвинуться в направлении Марково, Белой Горы и Бондарного.

На Торецком направлении россияне 16 раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах Торецка, Дачного, Щербановки, Александро-Калинового, Романовки, Яблоновки и Русиного Яра, сейчас продолжаются два боестолкновения.

С начала этих суток на Покровском направлении россияне 39 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Полтавка, Малиновка, Шевченко Первое, Мирное, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Новониколаевка, Котляровка, Мирноград, Новосергеевка, Удачное, Алексеевка, Новоукраинка и в направлении Владимировки. В шести локациях бои не утихают до сих пор.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери, сегодня на этом направлении было обезврежено 148 оккупантов, 80 из них – безвозвратно. Также уничтожено две единицы автомобильной техники, семь мотоциклов, одну гаубицу, три беспилотных летательных аппарата, терминал спутниковой связи, пункт управления БпЛА, также повреждена пушка противника.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 13 вражеских атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Звезда, Ялта, Запорожье, Богатырь, Федоровка, Комар, Отрадное и в направлении Воскресенки, еще пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении агрессор нанес авиационные удары по районам Степногорска, Приморского и Каменского.

На Приднепровском направлении противник совершил пять безрезультатных попыток наступления, понес потери и отступил. Авиационному удару подверглось Козацкое.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела, резюмировали в Генштабе.

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