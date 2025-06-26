Взрыв прогремел в Николаеве - мэр 26 июня 2025

На фоне угрозы атаки дронов в Николаеве произошел взрыв. Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич, передает УНН.

Был слышен взрыв в Николаеве. Угроза дронов-камикадзе продолжается! - сообщил Сенкевич.

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Кроме того, дроны заметили в небе над Киевской областью.

Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников - сообщили в Киевской ОВА.

Как сообщают мониторинговые каналы, в небе над Украиной по состоянию на 23.00 находилось уже несколько десятков вражеских дронов.

Генштаб о ситуации на фронте: 139 боевых столкновений, оккупанты атаковали 796 дронами-камикадзе