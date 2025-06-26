Взрыв прогремел в Николаеве - мэр 26 июня 2025
Киев • УНН
В Николаеве прогремел взрыв, о чем сообщил городской голова Александр Сенкевич, на фоне угрозы атак дронов-камикадзе. Вражеские БПЛА также зафиксированы в небе над Киевщиной, где работает ПВО.
На фоне угрозы атаки дронов в Николаеве произошел взрыв. Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич, передает УНН.
Был слышен взрыв в Николаеве. Угроза дронов-камикадзе продолжается!
Добавим
Кроме того, дроны заметили в небе над Киевской областью.
Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников
Как сообщают мониторинговые каналы, в небе над Украиной по состоянию на 23.00 находилось уже несколько десятков вражеских дронов.
Генштаб о ситуации на фронте: 139 боевых столкновений, оккупанты атаковали 796 дронами-камикадзе26.06.25, 22:32 • 830 просмотров