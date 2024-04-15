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В Центре противодействия дезинформации опровергли российский фейк о массовой продаже больниц в Украине
Центр противодействия дезинформации опровергает фейк российской пропаганды о том, что украинское правительство планирует "распродать всю систему здравоохранения" путем приватизации больниц и поликлиник.
Обстреливали позиции ВСУ вблизи Авдеевки и Часового Яра: сообщено о подозрениях трем предателям
Трех предателей, которые добровольно вступили в российскую армию после полномасштабного вторжения рф в Украину и воевали против украинских войск под Авдеевкой и Часовым Яром, задержали и объявили им о подозрении в государственной измене и пособничестве государству-агрессору.
Взрывы прогремели в Кропивницком - СМИ
В Кропивницком, Украина, прогремели взрывы во время объявления воздушной тревоги, жителей призвали сохранять спокойствие и не публиковать фото или видео инцидента в социальных сетях.
В агробизнесе МХП появилось новое направление - овощеводство
В агробизнесе МХП появилось новое направление.
Норвегия передаст Украине модернизированные самолеты F-16 с более дальними ударными возможностями - глава МИД Норвегии
Норвегия предоставит Украине значительное количество модернизированных истребителей F-16 с обновленным вооружением и большей дальностью полета для усиления способности Украины наносить удары в тылу врага.
В суде Нью-Йорка сегодня начинается исторический уголовный процесс над Трампом
Бывший президент США Дональд Трамп предстает перед судом в историческом уголовном деле о выплате денег за молчание звезде фильмов для взрослых, ему грозит потенциальное осуждение как преступнику накануне президентских выборов 2024 года.
За 2,2 тыс. долларов зарплаты и российский паспорт: как рф вербует иностранцев на войну с Украиной
россия активно рекламирует и пытается привлечь иностранных граждан, в том числе трудовых мигрантов, в свои вооруженные силы для участия в войне против Украины, предлагая финансовые стимулы, такие как ежемесячная зарплата в размере около 2000 долларов, премии, российские паспорта и другие льготы.
Польша получила от ЕС 6,3 миллиарда евро из средств, заблокированных из-за противоречивой судебной реформы
Польша получила первую крупную сумму в 6,3 миллиарда евро из фонда ЕС, ранее заблокированную из-за спора о верховенстве права, после того, как новое коалиционное правительство начало решать спор, связанный с усилением независимости польской судебной системы.
В МИД заявили, что санкции должны быть введены и против стран, которые поддерживают рф
Заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий призвал ввести санкции не только против россии, но и против стран, которые поддерживают вооруженную агрессию россии против Украины.
В МИД Британии объяснили, почему западные истребители не сбивают над Украиной дроны-камикадзе, как в Израиле
Британские военные не будут сбивать беспилотники-камикадзе над Украиной, чтобы избежать прямой эскалации конфликта с Россией, заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.