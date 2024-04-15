В Центре противодействия дезинформации опровергли российский фейк о массовой продаже больниц в Украине

российская пропаганда начала распространять фейки о том, что украинская власть планирует "распродать всю систему здравоохранения в стране". Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации, пишет УНН.

Детали

Как пояснили в ЦПД, россияне говорят, что "распродажа" планируется, чтобы чиновники получили возможность обогатиться на приватизации больниц, поликлиник и санаториев, а в Верховной Раде якобы уже рассматривается соответствующий законопроект.

На самом деле указанный документ предусматривает лишь возможность включения в перечень объектов, подлежащих приватизации, учреждений здравоохранения, которые не менее 3 лет не используются для медицинского обслуживания людей - объяснили в Центре противодействия дезинформации.

В ЦПД опровергли фейк россиян о том, что Зеленский якобы готовится сбежать из Украины

В ведомстве подчеркивают, что законопроект не содержит условий для масштабной приватизации медучреждений.

Отмечается, что распространяя манипуляции вокруг этого вопроса, враг пытается дискредитировать украинскую власть и посеять среди украинцев уныние.

Напомним,

В Центре противодействия дезинформации ранее опровергли российский фейк о том, что Украина якобы готовится продать Франции и Британии Одесскую и Николаевскую области.