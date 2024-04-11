В ЦПД опровергли фейк россиян о том, что Зеленский якобы готовится сбежать из Украины

россияне распространяют в TikTok фейковое видео о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы готовится сбежать из страны в конце весны. Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Детали

Отмечается, что на днях в TikTok появилось видео с якобы статьей издания Politico о том, что "в конце мая под видом официального визита в Лондон Зеленский, скорее всего, сбежит из Украины".

Верифицировав информацию, Центр сообщает - на сайте издания статьи с таким заголовком и содержанием не существует. Кроме этого, видеозаписи с дискредитирующим контекстом в отношении президента Украины Владимира Зеленского распространяют исключительно каналы с антиукраинской риторикой - заявили в ЦПД.

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Аналитики отмечают, что российская пропаганда продолжает свои попытки дискредитировать высшее руководство государства для снижения уровня доверия среди украинского общества.

В Центре призвали украинцев доверять исключительно верифицированным источникам информации.

Напомним,

В Центре противодействия дезинформации заявили, что россияне распространяют дезинформацию о возможном новом наступлении с севера на Украину, но украинские власти отрицают такие планы и заявляют, что ситуация контролируется и никаких неожиданностей не ожидается.