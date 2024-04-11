В ЦПД опровергли фейк россиян о том, что Зеленский якобы готовится сбежать из Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
  •  45642 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
  •  60631 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
  •  110630 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  144310 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  137650 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  133280 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117133 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
10 апреля 2024, 06:41  •  99636 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
9 апреля 2024, 18:15  •  115910 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
9 апреля 2024, 15:37  •  115621 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

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Если имеют более двух автомобилей: у украинцев могут забирать автомобили на нужды армии

Украинцы, которые владеют более чем одним транспортным средством, могут быть изъяты для нужд Вооруженных Сил Украины в соответствии с законопроектом о мобилизации.

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Если имеют более двух автомобилей: у украинцев могут забирать автомобили на нужды армии

София Киевская стала полноценным членом организации Europa Nostra

Национальный заповедник "София Киевская" стал полноправным членом Europa Nostra, организации, которая занимается культурным и природным наследием в Европе.

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София Киевская стала полноценным членом организации Europa Nostra

С начала программы "еРобота" государство инвестировало более 7 млрд гривен на развитие бизнеса

Государство инвестировало более 7,3 миллиарда гривен в развитие бизнеса через программу "еРобота", предоставив почти 15 000 предпринимателей финансовую поддержку для начала или развития бизнеса с момента ее запуска в июле 2022 года.

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С начала программы "еРобота" государство инвестировало более 7 млрд гривен на развитие бизнеса

Компенсация по программе "є-Оселя" и сертификат на покупку авто: какую мотивацию для военных предусматривает мобилизационный закон

Военнослужащие получат единовременную компенсацию 50% первого взноса по программе "Е-дом", дополнительно 200 000 грн после 2 лет службы, а также сертификат на приобретение автомобиля стоимостью 150 000 грн при подписании первого контракта.

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Компенсация по программе "є-Оселя" и сертификат на покупку авто: какую мотивацию для военных предусматривает мобилизационный закон

Фицо заявил, что Словакия не будет препятствовать Украине вступить в ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заверил, что Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС и не будет препятствовать этому процессу и даже поделится своим опытом вступления в Евросоюз.

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Фицо заявил, что Словакия не будет препятствовать Украине вступить в ЕС

Пространство с большим будущим: как на Киевщине продолжает работу Молодежный центр, восстановленный благотворителями после попадания российской ракеты

Отремонтированный Молодежный центр Fun Hub в Барышевке Киевской области, который ранее был разрушен российской ракетой, теперь полностью функционирует, предоставляя молодым людям пространство для проведения образовательных мероприятий и волонтерской деятельности.

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Пространство с большим будущим: как на Киевщине продолжает работу Молодежный центр, восстановленный благотворителями после попадания российской ракеты

В результате утренней атаки рф на Харьков повреждена ТЭЦ, которая питает город - мэр

Российская атака на Харьков и область повредила ТЭЦ, которая питает город, заявил мэр.

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В результате утренней атаки рф на Харьков повреждена ТЭЦ, которая питает город - мэр

Родная мать стала донором: в Институте Шалимова рассказали об успешной трансплантации почки 31-летней женщине

В Национальном научном центре хирургии и трансплантологии 31-летней женщине, которая с детства страдает почечной недостаточностью, успешно пересадили почку от матери.

Общество •   •  20643 просмотра
Родная мать стала донором: в Институте Шалимова рассказали об успешной трансплантации почки 31-летней женщине

Денежное вознаграждение и отпуск: что предусматривает законопроект о мобилизации за уничтоженную технику врага

Украинские военнослужащие будут получать вознаграждение за уничтожение вражеского оружия и техники в размере от 11680 грн до 876 000 грн, а также будут иметь право на дополнительный отпуск до 15 дней в год во время военного положения.

Война •   •  20469 просмотра
Денежное вознаграждение и отпуск: что предусматривает законопроект о мобилизации за уничтоженную технику врага