рф дважды попала в Киевмедспецтранс, сгорели пять "скорых"

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Во время массированной атаки рф в Киеве было два попадания по территории "Киевмедспецтранса", сотрудники не пострадали, 5 карет скорой сгорели дотла, сообщили в КГГА в субботу, пишет УНН.

Враг дважды попал по территории "Киевмедспецтранса": сотрудники не пострадали, 5 карет скорой сгорели дотла - сообщили в КГГА.

По предварительной информации, частично разрушены 4 здания предприятия, еще несколько помещений получили повреждения различной степени.

В результате обстрела 5 карет скорой помощи сгорели дотла. Еще 20 автомобилей, которые обслуживали учреждения здравоохранения столицы, получили значительные повреждения.

Уже 30 пострадавших от атаки рф в Киеве, среди жертв полицейский