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рф дважды попала в Киевмедспецтранс, сгорели пять "скорых"

Киев • УНН

 • 6357 просмотра

Во время массированной атаки рф в Киеве зафиксировано два попадания по территории "Киевмедспецтранса". В результате обстрела сгорели 5 карет скорой помощи, повреждено 20 автомобилей и 4 здания.

рф дважды попала в Киевмедспецтранс, сгорели пять "скорых"
Фото: t.me/KyivCityOfficial

Во время массированной атаки рф в Киеве было два попадания по территории "Киевмедспецтранса", сотрудники не пострадали, 5 карет скорой сгорели дотла, сообщили в КГГА в субботу, пишет УНН.

Враг дважды попал по территории "Киевмедспецтранса": сотрудники не пострадали, 5 карет скорой сгорели дотла

- сообщили в КГГА.

По предварительной информации, частично разрушены 4 здания предприятия, еще несколько помещений получили повреждения различной степени.

В результате обстрела 5 карет скорой помощи сгорели дотла. Еще 20 автомобилей, которые обслуживали учреждения здравоохранения столицы, получили значительные повреждения.

Уже 30 пострадавших от атаки рф в Киеве, среди жертв полицейский01.08.26, 09:29 • 5685 просмотров

Юлия Шрамко

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