рф дважды попала в Киевмедспецтранс, сгорели пять "скорых"
Киев • УНН
Во время массированной атаки рф в Киеве зафиксировано два попадания по территории "Киевмедспецтранса". В результате обстрела сгорели 5 карет скорой помощи, повреждено 20 автомобилей и 4 здания.
Во время массированной атаки рф в Киеве было два попадания по территории "Киевмедспецтранса", сотрудники не пострадали, 5 карет скорой сгорели дотла, сообщили в КГГА в субботу, пишет УНН.
Враг дважды попал по территории "Киевмедспецтранса": сотрудники не пострадали, 5 карет скорой сгорели дотла
По предварительной информации, частично разрушены 4 здания предприятия, еще несколько помещений получили повреждения различной степени.
В результате обстрела 5 карет скорой помощи сгорели дотла. Еще 20 автомобилей, которые обслуживали учреждения здравоохранения столицы, получили значительные повреждения.
Уже 30 пострадавших от атаки рф в Киеве, среди жертв полицейский01.08.26, 09:29 • 5685 просмотров