В США зафиксировали первый случай заражения человека новым штаммом оспы обезьян

Американские врачи подтвердили первый в США случай заражения человека штаммом оспы обезьян, который ранее обнаружили в Африке. Об этом сообщил телеканал СNN, передает УНН.

Детали

Первый случай инфицирования тяжелым штаммом оспы обезьян "сІаԁе I" в США был выявлен в Калифорнии.

Больной clade I mpox недавно вернулся из Восточной Африки, где продолжается вспышка mpox. Пациент получал лечение в местном медицинском учреждении, после чего был выписан, - заявили в Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Как сообщают медики, больному становится лучше. Он находится дома на самоизоляции. Сейчас в CDC работают над выявлением и отслеживанием потенциальных контактов.

Справочно

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд и боль в мышцах.

14 августа Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения в связи с распространением оспы обезьян в ряде стран мира.

Напомним

О случаях заражения сообщали в Германии, Индии, Великобритании и других странах.

