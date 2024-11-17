В США зафиксировали первый случай заражения человека новым штаммом оспы обезьян
Киев • УНН
В Калифорнии зафиксирован первый случай заражения штаммом оспы обезьян «clade I» после возвращения пациента из Восточной Африки. Больной получил лечение, находится на самоизоляции дома, а CDC отслеживает его контакты.
Американские врачи подтвердили первый в США случай заражения человека штаммом оспы обезьян, который ранее обнаружили в Африке. Об этом сообщил телеканал СNN, передает УНН.
Детали
Первый случай инфицирования тяжелым штаммом оспы обезьян "сІаԁе I" в США был выявлен в Калифорнии.
Больной clade I mpox недавно вернулся из Восточной Африки, где продолжается вспышка mpox. Пациент получал лечение в местном медицинском учреждении, после чего был выписан,
Как сообщают медики, больному становится лучше. Он находится дома на самоизоляции. Сейчас в CDC работают над выявлением и отслеживанием потенциальных контактов.
Справочно
Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд и боль в мышцах.
14 августа Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения в связи с распространением оспы обезьян в ряде стран мира.
Напомним
О случаях заражения сообщали в Германии, Индии, Великобритании и других странах.