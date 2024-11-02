В США видит "тревожные сигналы" в военном сотрудничестве рф и Китая в Арктике

Соединенные Штаты внимательно следят за растущим сотрудничеством между россией и Китаем в Арктике, и некоторые из их недавних военных совместных действий в регионе посылают "тревожные сигналы", сказал первый посол США по особым поручениям по делам Арктики Майкл Сфрага, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Майкл Сфрага сказал, что "частота и сложность" недавнего военного сотрудничества между Москвой и Пекином в регионе посылают "тревожные сигналы".

"Тот факт, что они работают вместе в Арктике, привлекает наше внимание, - сказал Сфрага в интервью Reuters с Аляски. - Мы бдительны и ревностны в этом вопросе. Мы очень внимательно следим за развитием их деятельности".

"Это поднимает наш радар, в прямом и переносном смысле", - добавил он.

Сфрага сослался на совместный полет российских и китайских бомбардировщиков у побережья Аляски в июле, а также на совместное прохождение китайских и российских кораблей береговой охраны через Берингов пролив в октябре.

Китайские корабли впервые патрулируют Арктику совместно с российскими войсками

Он сказал, что эти действия проводились в международных водах в соответствии с международным правом, но тот факт, что бомбардировщики пролетели у побережья Аляски, вызвал обеспокоенность относительно безопасности США.

"Нам действительно нужно думать о безопасности, укреплять наши собственные альянсы, нашу собственную взаимную оборону, - сказал Сфрага. - Аляска, североамериканская Арктика, является западным флангом НАТО, и поэтому нам нужно думать об Арктике именно так".

Эта деятельность также вызвала беспокойство у союзников США, поскольку Беринговый пролив и Берингово море открывают доступ к северной и южной части Тихого океана, сказал он.

Пентагон заявил в отчете, опубликованном в июле, что растущее сближение россии и Китая в Арктике вызывает "беспокойство".

На Западе намекают на растущую ядерную угрозу в связи с расширением сотрудничества РФ и Китая в Арктике

Дополнение

россия и Китай активизировали военное сотрудничество в Арктике, углубляя связи в последние годы в целом, включая поставки Китаем в москву товаров двойного назначения, несмотря на западные санкции против рф из-за войны в Украине.

россия и Соединенные Штаты входят в число восьми стран с территорией в богатой ресурсами Арктике. Китай называет себя "почти арктической" державой и хочет создать "Полярный шелковый путь" в Арктике, новый судоходный маршрут, на фоне того, как полярный ледяной покров отступает из-за повышения температуры.

Китай и россия, как указывает издание, пытаются развивать арктические судоходные пути, на фоне того, как москва стремится поставлять больше нефти и газа в Китай на фоне западных санкций. Пекин ищет альтернативный судоходный путь, чтобы уменьшить свою зависимость от Малакского пролива.

В Арктике также есть ископаемое топливо и минералы под землей и на морском дне, которые могут стать более доступными с глобальным потеплением.