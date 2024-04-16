В США пригрозили Ирану санкциями из-за нападения на Израиль

Нападение Ирана на Израиль в минувшие выходные и финансирование им групп боевиков в Газе, Ливане, Йемене и Ираке угрожает стабильности на Ближнем Востоке и может привести к экономическим последствиям, заявила во вторник министр финансов США Джанет Йеллен, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Выступая на пресс-конференции Йеллен назвала беспрецедентным нападение на Израиль со стороны Ирана и его сторонников, заявив, что казначейство США будет использовать свои санкционные полномочия и работать с союзниками, чтобы "продолжать пресекать вредную и дестабилизирующую деятельность иранского режима".

По словам Йеллен, с начала работы администрации Байдена в январе 2021 года казначейство ввело санкции против более 500 физических и юридических лиц, связанных с терроризмом и финансированием терроризма иранским режимом и его посредниками.

Министр финансов США отметила, что ограничения вводились, в частности, из-за иранских программ по созданию беспилотников и ракет, а также финансирования палестинской боевой группировки ХАМАС, хуситов в Йемене, Хизбаллы в Ливане и иракских военизированных группировок.

"Действия Ирана угрожают стабильности региона и могут привести к экономическим последствиям", - сказала Йеллен, не раскрывая подробностей.

Напомним

Иран запустил около 300 беспилотников, баллистических и крылатых ракет в сторону Израиля вечером в субботу. Израиль заявил, что перехватил около 99 процентов снарядов и беспилотников запущенных по их стране.

Иран утверждает, что совершил атаку в ответ на предполагаемый удар Израиля по его консульству в Сирии 1 апреля, в результате которого погибли высшие командиры Революционной гвардии, и заявил, что они имеют право на самозащиту.