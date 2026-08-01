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В Шри-Ланке двух бывших высокопоставленных чиновников приговорили к смертной казни из-за терактов на Пасху 2019 года

Киев • УНН

 • 3445 просмотра

Бывшего генерального инспектора полиции и экс-секретаря министерства обороны Шри-Ланки приговорили к смертной казни за халатность, которая привела к терактам на Пасху 2019 года, в которых погибли около 300 человек.

В Шри-Ланке двух бывших высокопоставленных чиновников приговорили к смертной казни из-за терактов на Пасху 2019 года

Суд в Шри-Ланке приговорил к смертной казни бывшего генерального инспектора полиции Пуджиту Джаясундару и экс-секретаря министерства обороны Хемасири Фернандо за преступную халатность, которая привела к терактам на Пасху в 2019 году. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP), пишет УНН.

Детали

Суд признал, что оба чиновника не выполнили свой долг по предотвращению атак, несмотря на предупреждения о возможных терактах. За несколько недель до взрывов индийская разведка передала властям Шри-Ланки информацию о подготовке нападений.

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21 апреля 2019 года почти одновременно произошли девять взрывов, целями которых были три туристических отеля и три христианские церкви. В результате атак погибли около 300 человек, еще более 500 получили ранения.

Осужденные могут обжаловать приговор

Суд пришел к выводу, что Пуджита Джаясундара и Хемасири Фернандо проявили преступную халатность, не приняв необходимых мер для предотвращения терактов.

В то же время приговор еще не вступил в окончательную силу, поскольку осужденные имеют право обжаловать его в Верховном суде Шри-Ланки.

Несмотря на назначение смертной казни, на практике это наказание в Шри-Ланке означает пожизненное заключение. Казни в стране не проводятся уже около 50 лет.

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Степан Гафтко

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