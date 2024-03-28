В сеть выложили скандальное видео с "начальником ТЦК на Ровенщине": ВСУ отреагировали

В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины проведут служебную проверку относительно обнародованного видео с участием, вероятно, начальника одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Ровенской области. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Сухопутных войск ВСУ.

Детали

Как пояснили военные, из антиукраинских источников, распространяется видео с участием вероятно начальника одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Ривненской области

По поводу обнародованного видео начата служебная проверка. В дальнейшем надлежащая оценка будет дана как содержанию смонтированного видеоряда, временного промежутка, так и факту установления тайного видеонаблюдения в служебном помещении - говорится в заявление Сухопутных войск.

Отмечается, что командование также инициировало обращение в соответствующие правоохранительные органы о содействии в расследовании и объективном, всестороннем выяснении всех обстоятельств происшествия.

В Мукачево люди в военной форме "запаковали" мужчину в авто, ТЦК проводит проверку

Контекст

На днях пророссийский блогер Анатолий Шарий опубликовал видео с, предположительно, начальником ТЦК. На опубликованных кадрах мужчина в военной форме (якобы глава ТЦК) сначала целуется с одной женщиной, а затем - с другой. События происходят, предположительно, на рабочем месте военного.

Следует заметить, что кадры, вероятно, получили с помощью тайного видеонаблюдения.

Напомним

В Черновицкой области двое мужчин напали на работников ТЦК, пытаясь переехать автомобилем военнослужащих и нанося им удары топорами, повредив их автомобиль. правоохранители оперативно установили личности нападавших и задержали их.