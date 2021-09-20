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В среднем в Украине 40% полностью вакцинированных от COVID-19 педагогических работников

В среднем в Украине 40% полностью вакцинированных от COVID-19 педагогических работников

Киев  •  УНН

 • 15731 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. В Украине в среднем 40% полностью вакцинированных от COVID-19 педагогических работников. Об этом заявил в эфире одного из украинских телеканалов руководитель Экспертной группы МОН Владимир Божинский, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Полный курс вакцинации в среднем по стране педагогических работников — 40%. Неполная вакцинация, то есть одной дозой 23,6%”, — сказал Божинский.

Дополнение

17 сентября сообщалось, что 720 учебных заведений Киевской области в случае введения “желтой” зоны эпидемической опасности могут прекратить свою работу, потому что у них против коронавируса не вакцинированны 80% коллектива.

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский заявил, что во всех коммунальных школах Киева показатели вакцинации педагогического коллектива перешли за 80%.

Контекст

В случае введения “желтого” уровня эпидемической опасности с 20 сентября учебные заведения будут работать при условии, если не менее 80% работников заведения вакцинированы от коронавирусной болезни.

14 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинская власть не планирует вводить обязательную вакцинацию от коронавируса в стране.

В августе Министерство образования и науки заявило, что для украинских учебных заведений вакцинация от коронавируса является добровольной, вопрос о недопуске учителя к работе не стоит.

Как заявил ранее министр образования и науки Сергей Шкарлет, принудительной вакцинации педагогов от коронавируса не будет.

Однако, еще в июне Шкарлет заявлял, что вакцинация от COVID-19 может стать обязательной для работников образования для допуска к профессии.

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