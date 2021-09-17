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Столична влада звітує про вакцинацію освітян у 80%: сподівається обійтися без закриття шкіл

Київ • УНН

 • 21271 перегляди

КИЇВ. 17 вересня. УНН. У всіх комунальних школах Києва показники вакцинації педагогічного колективу перейшли за 80%. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, якого цитують у КМДА, пише УНН.

Цитата

"За цей тиждень усі райони якісно підтягнули показники вакцинації в школах" – розповів Валентин Мондриївський, заявивши у цьому контексті про "виконане завдання".

Деталі

За його словами, лідерами вакцинації педагогічного колективу стали Голосіївський, Дніпровський та Святошинський райони. Наразі вони, як вказано, мають показники у понад 85%.

"Звісно, ми сподіваємося, що зможемо пройти навіть пік захворюваності без закриття шкіл у цьому році. Навіть у разі погіршення епідеміологічної ситуації й зміни карантинної зони регіону, ми повністю готові до продовження очного освітнього процесу", – підкреслив Валентин Мондриївський.

Він додав, що тенденції до пришвидшення розповсюдження захворюваності поки немає. А реальна захворюваність серед педагогічного складу в школах наразі становить менше ніж 0,1%, а серед учнів – 0,004%.

Додамо

Згідно з рішенням уряду, у разі переходу до жовтого, помаранчевого чи червоного карантинного рівня епідемічної безпеки для роботи навчального закладу потрібно мати мінімум 80% повністю вакцинованого персоналу.

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