Столичная власть отчитывается о вакцинации педагогов в 80%: надеется обойтись без закрытия школ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Во всех коммунальных школах Киева показатели вакцинации педагогического коллектива перешли за 80%. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, которого цитируют в КГГА, передает УНН.
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"За эту неделю все районы качественно подтянули показатели вакцинации в школах" - рассказал Валентин Мондриевский, заявив в этом контексте о "выполненном задании".
Детали
По его словам, лидерами вакцинации педагогического коллектива стали Голосеевский, Днепровский и Святошинский районы. Сейчас они, как указано, имеют показатели более чем 85%.
"Конечно, мы надеемся, что сможем пройти даже пик заболеваемости без закрытия школ в этом году. Даже в случае ухудшения эпидемиологической ситуации и изменения карантинной зоны региона мы полностью готовы к продолжению очного образовательного процесса", - подчеркнул Валентин Мондриевский.
Он добавил, что тенденции к ускорению распространения заболеваемости пока нет. А реальная заболеваемость среди педагогического состава в школах сейчас составляет менее 0,1%, а среди учеников - 0,004%.
Добавим
Согласно решению правительства, в случае перехода к желтому, оранжевому или красному карантинному уровню эпидемической безопасности для работы учебного заведения нужно иметь минимум 80% полностью вакцинированного персонала.