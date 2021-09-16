З 20 вересня заклади освіти працюватимуть по іншому: уряд запровадив нові карантинні обмеження

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. У випадку запровадження “жовтого” рівня епідемічної небезпеки з 20 вересня заклади освіти працюватимуть за умови, якщо щонайменше 80% працівників закладу вакциновані від коронавірусної хвороби. Відповідні умови опублікувало Міністерство освіти і науки, передає УНН.

Цитата

“У разі впровадження „жовтого“ рівня епідемічної небезпеки відвідування закладів освіти здобувачами освіти буде дозволено за умови наявності щонайменше у 80% працівників закладу освіти документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародного, внутрішнього або іноземного сертифіката”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

У разі впровадження “червоного” рівня епідемічної небезпеки відвідування навчальних закладів здобувачами освіти дозволено лише в тому випадку, якщо 100% працівників навчального закладу матимуть COVID-сертифікат, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.

Сертифікат може підтверджувати: вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати), вакцинацію від COVID-19 повним курсом однодозної або дводозної вакцини (зелені сертифікати), негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції, одужання особи від зазначеної хвороби.

Строк чинності COVID-сертифікатів, що підтверджують вакцинацію від COVID-19 однією дозою вакцини (жовті сертифікати) від дати введення дози становитиме 120 днів, двома дозами (зелений сертифікат) — 365 днів.

COVID-сертифікат, що підтверджує негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції, діятиме 72 години. Термін дії сертифіката про одужання від COVID-19 становитиме 180 днів.

Дію сертифікату має бути підтверджено за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного застосунку порталу “Дія”.

Додамо

14 вересня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що українська влада не планує вводити обов’язкову вакцинацію від коронавірусу в країні.

У серпні Міністерство освіти і науки заявило, що для українських закладів освіти вакцинація від коронавірусу є добровільною, питання про недопуск вчителя до роботи не стоїть.

Як заявив раніше міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, примусової вакцинації освітян від коронавірусу не буде.

Однак, ще у червні Шкарлет заявляв, що вакцинація від COVID-19 може стати обов’язковою для працівників освіти для допуску до професії.

Тим часом, очільники обласних державних адміністрацій України повідомляють, що найближчим часом області можуть перейти у “жовту” зону, що означає посилення карантинних заходів для запобігання коронавірусу. У зв’язку з цим, школи, де кількість вакцинованих вчителів сягає менше 80%, перейдуть на дистанційне навчання.

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