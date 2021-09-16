С 20 сентября учебные заведения будут работать по другому: правительство ввело новые карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В случае введения "желтого" уровня эпидемической опасности с 20 сентября учебные заведения будут работать при условии, если не менее 80% работников заведения вакцинированы от коронавирусной болезни. Соответствующие условия опубликовало Министерство образования и науки , передает УНН.
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“В случае внедрения „желтого“ уровня эпидемической опасности посещения учебных заведений соискателями образования разрешено при условии наличия минимум в 80% работников учебного заведения документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации, или международного, внутреннего или иностранного сертификата”, — говорится в сообщении.
Детали
В случае внедрения “красного” уровня эпидемической опасности посещения учебных заведений соискателями образования разрешено только в том случае, если 100% работников учебного заведения будут иметь COVID-сертификат, подтверждающий получение полного курса вакцинации.
Сертификат может подтверждать: вакцинацию от COVID-19 одной дозой двухдозной вакцины (желтые сертификаты), вакцинацию от COVID-19 полным курсом однодозной или двухдозной вакцины (зеленые сертификаты), отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции, выздоровление лица указанной болезни.
Срок действия COVID сертификатов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19 одной дозой вакцины (желтые сертификаты) с даты введения дозы составит 120 дней, двумя дозами (зеленый сертификат) — 365 дней.
COVID-сертификат, подтверждающий отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции, будет действовать 72 часа. Срок действия сертификата о выздоровлении от COVID-19 составит 180 дней.
Действие сертификата должно быть подтверждено с помощью Единого государственного вебпортал электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения портала “Дия”.
Добавим
14 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинская власть не планирует вводить обязательную вакцинацию от коронавируса в стране.
В августе Министерство образования и науки заявило, что для украинских учебных заведений вакцинация от коронавируса является добровольным, вопрос о недопуске учителя к работе не стоит.
Как заявил ранее министр образования и науки Сергей Шкарлет, принудительной вакцинации педагогов от коронавируса не будет.
Однако, еще в июне Шкарлет заявлял, что вакцинация от COVID-19 может стать обязательной для работников образования для допуска к профессии.
Между тем, руководители областных государственных администраций Украины сообщают, что в ближайшее время области могут перейти в “желтую” зону, что означает усиление карантинных мер по предотвращению коронавируса. В связи с этим, школы, где количество вакцинированных учителей достигает менее 80%, перейдут на дистанционное обучение.