В середньому в Україні 40% повністю вакцинованих від COVID-19 педагогічних працівників

Цитата

“Повний курс вакцинації в середньому по країні педагогічних працівників — 40%. Неповна вакцинація, тобто однією дозою 23,6%”, — сказав Божинський.

Доповнення

17 вересня повідомлялося, що 720 закладів освіти Київської області у разі введення “жовтої” зони епідемічної небезпеки можуть припинити свою роботу, тому що в них проти коронавірусу не вакциновано 80% колективу.



Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський заявив, що у всіх комунальних школах Києва показники вакцинації педагогічного колективу перейшли за 80%.



Контекст

У випадку запровадження “жовтого” рівня епідемічної небезпеки з 20 вересня заклади освіти працюватимуть за умови, якщо щонайменше 80% працівників закладу вакциновані від коронавірусної хвороби.



14 вересня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що українська влада не планує вводити обов’язкову вакцинацію від коронавірусу в країні.

У серпні Міністерство освіти і науки заявило, що для українських закладів освіти вакцинація від коронавірусу є добровільною, питання про недопуск вчителя до роботи не стоїть.

Як заявив раніше міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, примусової вакцинації освітян від коронавірусу не буде.

Однак, ще у червні Шкарлет заявляв, що вакцинація від COVID-19 може стати обов’язковою для працівників освіти для допуску до професії.