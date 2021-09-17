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Більше половини закладів освіти Київщини можуть закрити на карантин

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. Станом на сьогодні 720 закладів освіти Київської області у разі введення “жовтої” зони епідемічної небезпеки можуть припинити свою роботу, тому що в них проти коронавірусу не вакциновано 80% колективу. Водночас 535 закладів освіти можуть продовжити роботу. Про це повідомив очільник Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, інформує УНН.

Цитата

“Кількість хворих зростає надзвичайно швидко. І ми не можемо наражати дітей на небезпеку. Саме тому прийнято жорстке, але справедливе рішення — у регіоні працюватимуть тільки ті навчальні заклади, де вакцинувались понад 80% освітян. Це єдиний критерій для шкіл, садочків, закладів професійно-технічної та фахової передвищої освіти й університетів. Підкреслю, що питання стоїть ребром — вони або проводять повноцінне навчання оффлайн, або зачиняються взагалі”, — ідеться у повідомленні.

Додамо

Поки що 306 шкіл Київської області мають більше ніж 80% вакцинованих у колективі. У 41 школі щеплення зробили 100% працівників. Усього у регіоні 648 закладів загальної середньої освіти.

Найвищі показники вакцинації — у Білоцерківському та Бориспільському районах.

7911 педагогів регіону вже ввели по одній дозі вакцини проти коронавірусу, а 27 538 провели повний курс вакцинації.

Нагадаємо

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко зазначив, що питання щодо переведення всієї країни до “жовтого” рівня епідемічної небезпеки вирішуватиметься щонайменше в понеділок-вівторок наступного тижня.

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