Ляшко про перехід України в "жовту" зону: питання будуть вирішувати наступного тижня

Деталі

За словами Ляшка, "жовтий" рівень епідемічної небезпеки може оголосити комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій загалом для України. Сьогодні в Україні існують перевищення по деяких індикаторах, які дозволяють зібрати комісію і оголосити "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

"Однак уряд в понеділок вніс певні зміни до постанови про адаптивний карантин і вона може набрати чинності, відповідно до постанови Верховної Ради України, тільки через 7 днів після прийняття", - зазначив він.

За словами міністра, питання щодо переведення всієї країни до "жовтого" рівня епідемічної небезпеки буде вирішуватись, як мінімум, в понеділок-вівторок наступного тижня оскільки вже набирає чинності ця постанова, яку вчора уряд ухвалив.

Додамо

"Після цього ми говоримо про те, що будуть далі відслідковуватись індикатори і області, які можуть потрапити до "помаранчевого" або "червоного" рівня епідемічної небезпеки, знову ж таки будуть визначатися за загальнонаціональними індикаторами і комісія національного рівня буде рекомендувати відносити той чи інший регіон до "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - резюмував Ляшко.

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Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.



З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки.

16 червня уряд пом'якшив карантинні обмеження в Україні і продовжив дію карантину до жовтня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

Усі області наразі перебувають у "зеленій" зоні.

В Україні посилення карантину можливе вже у вересні. Міністерство охорони здоров’я подало клопотання до Кабінету міністрів України щодо переведення країни до “жовтої” зони карантину, вказали у МОЗ.