Ляшко о переходе Украины в "желтую" зону: вопрос будут решать на следующей неделе

Детали

По словам Ляшко, "желтый" уровень эпидемической опасности может объявить комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в целом для Украины. Сегодня в Украине существуют превышение по некоторым индикаторам, которые позволяют собрать комиссию и объявить "красный" уровень эпидемической опасности.

"Однако правительство в понедельник внесло определенные изменения в постановление об адаптивном карантине и оно может вступить в силу, в соответствии с постановлением Верховной Рады Украины, только через 7 дней после принятия", — отметил он.

По словам министра, вопрос о переводе всей страны в "желтый" уровень эпидемической опасности будет решаться, как минимум, в понедельник-вторник следующей недели поскольку уже вступает в силу это постановление, которое вчера правительство приняло.

Добавим

"После этого мы говорим о том, что будут дальше отслеживаться индикаторы и области, которые могут попасть в "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности, опять же будут определяться по общенациональным индикаторами и комиссия национального уровня будет рекомендовать относить тот или иной регион к "красному" уровню эпидемической опасности", — резюмировал Ляшко.

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Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.



С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы “сбить” волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отметили, что главный эффект от январского “локдауна” удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина.

С 24 февраля Украина снова вернулась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности.

16 июня правительство смягчило карантин в Украине и продлило действие карантина до октября.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Принимая во внимание “цвет” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауна”.

Все области сейчас находятся в “зеленой” зоне.

В Украине усиление карантина возможно уже в сентябре. Министерство здравоохранения подало ходатайство в Кабинет министров Украины относительно перевода страны в “желтую” зонк карантина, указали в Минздраве.