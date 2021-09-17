Больше половины учебных заведений Киевской области могут закрыть на карантин

КИЕВ. 17 сентября. УНН. По состоянию на сегодня 720 учебных заведений Киевской области в случае введения “желтой” зоны эпидемической опасности могут прекратить свою работу, потому что у них от коронавируса не вакцинировано 80% колектива. В то же время 535 учебных заведений могут продолжить работу. Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин, информирует УНН.