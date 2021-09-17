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Больше половины учебных заведений Киевской области могут закрыть на карантин

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 сентября. УНН. По состоянию на сегодня 720 учебных заведений Киевской области в случае введения “желтой” зоны эпидемической опасности могут прекратить свою работу, потому что у них от коронавируса не вакцинировано 80% колектива. В то же время 535 учебных заведений могут продолжить работу. Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин, информирует УНН.

Цитата

“Количество больных растет чрезвычайно быстро. И мы не можем подвергать детей опасности. Именно поэтому принято жесткое, но справедливое решение — в регионе будут работать только те учебные заведения, где вакцинировались более 80% педагогов. Это единственный критерий для школ, садиков, заведений профессионально технической и профессиональной перед высшими образования и университетов. Подчеркну, что вопрос стоит ребром — они либо проводят полноценное обучение оффлайн, или закрываются вообще”, — говорится в сообщении.

Добавим

Пока 306 школ Киевской области имеют более 80% вакцинированных в коллективе. В 41 школе прививки сделали 100% работников. Всего в регионе 648 учреждений общего среднего образования.

Самые высокие показатели вакцинации — в Белоцерковском и Бориспольском районах.

7911 педагогов региона уже ввели по одной дозе вакцины от коронавируса, а 27 538 провели полный курс вакцинации.

Напомним

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отметил, что вопрос о переводе всей страны в “желтый” уровень эпидемической опасности будут решать по меньшей мере в понедельник-вторник на следующей неделе.

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