Киев • УНН
Из-за выхода из строя оборудования на одном из энергетических объектов в нескольких регионах Украины было осуществлено аварийное отключение электроэнергии, энергетики работают над восстановлением оборудования.
В семи областях Украины аварийные отключения на фоне выхода из строя оборудования на одном из объектов энергетики ночью, сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
Детали
"Сегодня ночью произошел выход из строя оборудования на одном из энергообъектов. Дефицит энергии в системе увеличился", - сообщили в компании.
Указано, что действуют четыре очереди графиков отключений в течение всех суток
"В 10:00 "Укрэнерго" отдало команду на применение аварийных отключений в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской областях. Энергетики уже работают над восстановлением и возвращением оборудования в работу", - указали в компании.
Графики не действуют: аварийные отключения света ввели в нескольких регионах на фоне дефицита и жары16 июля 2024, 07:43 • 12455 просмотров