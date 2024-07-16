В семи областях Украины аварийные отключения на фоне выхода из строя оборудования на одном из объектов энергетики ночью, сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Детали

"Сегодня ночью произошел выход из строя оборудования на одном из энергообъектов. Дефицит энергии в системе увеличился", - сообщили в компании.

Указано, что действуют четыре очереди графиков отключений в течение всех суток

"В 10:00 "Укрэнерго" отдало команду на применение аварийных отключений в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской областях. Энергетики уже работают над восстановлением и возвращением оборудования в работу", - указали в компании.

Графики не действуют: аварийные отключения света ввели в нескольких регионах на фоне дефицита и жары