Аварийные отключения электроэнергии ввели сегодня утром в ряде областей, сообщили в облэнерго, пишет УНН.

Харьковская область

"В связи с аномальной жарой в Харьковской области кроме почасовых применяются также графики аварийных отключений. Дополнительные ограничения электроэнергии распространяются на все районы Харьковщины", - сообщили в "Харьковоблэнерго" в Telegram-канале.

Сумская область

"Внимание! По указанию НЭК "Укрэнерго", ГАВ (графики аварийного отключения - ред.) на территории Сумщины введены для всех 10 очередей. Энергетики работают для стабилизации ситуации!" - указали в "Сумыоблэнерго" в Telegram.

Днепропетровская область

"Из-за увеличения дефицита электроэнергии в Днепропетровской области введены экстренные отключения света. Такое распоряжение дал НЭК Укрэнерго. Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, - не действуют", - сообщили в "ДТЭК Днепровские электросети" в Telegram-канале.

Донецкая область

"Из-за увеличения дефицита электроэнергии в Донецкой области введены экстренные отключения света. Такое распоряжение дал НЭК Укрэнерго. Обращаем внимание, что во время экстренных отключений, графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, - не действуют", - отметили в "ДТЭК Донецкие электросети" в Facebook.

Полтавская область

"В области применены ГАВ (графики аварийного отключения - ред.)! Уважаемые потребители! По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 16 июля с 10:14 в области применен график аварийных отключений 10 очередей", - отметили в "Полтаваоблэнерго" в Telegram-канале.