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Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине
23 января, 17:33 • 108225 просмотра

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине

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23 января, 16:01 • 109799 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами
23 января, 14:59 • 111697 просмотра

НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами

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23 января, 14:15 • 130189 просмотра

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

Украинский фильм "Фарфоровая войн" номинирован на «Оскар»
23 января, 14:09 • 105306 просмотра

Украинский фильм "Фарфоровая войн" номинирован на «Оскар»

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Эксперт раскрыл, почему лукашенко «нарисуют» победу на выборах в беларуси
23 января, 14:03 • 92780 просмотра

Эксперт раскрыл, почему лукашенко «нарисуют» победу на выборах в беларуси

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Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
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НБУ повысил учетную ставку до 14,5%: с какой целью
23 января, 12:05 • 76718 просмотра

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Гендерный разрыв в оплате труда: почему он существует и как его преодолеть
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В россии заявили об атаке 121 БпЛА на 11 областей рф, москву и оккупированный Крым

В россии заявили об атаке 121 БпЛА на 11 областей рф, москву и оккупированный Крым

Киев  •  УНН

 • 6462 просмотра

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Минобороны рф сообщило об атаке 121 украинского беспилотника в ночь на 24 января. Атаки произошли в 11 областях россии, включая москву и оккупированный Крым.

В российском Минобороны заявили, что в ночь на 24 января 11 областей Федерации, москву и оккупированный Крым атаковал 121 беспилотник. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны рф.

За прошедшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат

- говорится в заметке.

В российском ведомстве отметили, что их ПВО якобы сбила

37 беспилотников - над территорией Брянской области,

20 - над территорией Рязанской области,

17 - над территорией Курской области,

17 - над территорией Саратовской области,

семь - над территорией Ростов Ростовской области, шесть - над территорией Белгородской области, три - над территорией Воронежской области, два - над территорией Тульской области, два - над территорией Орловской области, два - над территорией Липецкой области,

один - над территорией Республики Крым и один - над москвой.

Напомним

В россии вечером четверга сообщили об атаке беспилотников в ряде областей, в частности, взрывы раздавались вблизи Рязанского НПЗ.

В москве приостановили работу аэропорты из-за атаки дронов: что известно24.01.25, 00:44 • 50189 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
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