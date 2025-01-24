В россии заявили об атаке 121 БпЛА на 11 областей рф, москву и оккупированный Крым
Киев • УНН
Минобороны рф сообщило об атаке 121 украинского беспилотника в ночь на 24 января. Атаки произошли в 11 областях россии, включая москву и оккупированный Крым.
В российском Минобороны заявили, что в ночь на 24 января 11 областей Федерации, москву и оккупированный Крым атаковал 121 беспилотник. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны рф.
За прошедшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат
В российском ведомстве отметили, что их ПВО якобы сбила
37 беспилотников - над территорией Брянской области,
20 - над территорией Рязанской области,
17 - над территорией Курской области,
17 - над территорией Саратовской области,
семь - над территорией Ростов Ростовской области, шесть - над территорией Белгородской области, три - над территорией Воронежской области, два - над территорией Тульской области, два - над территорией Орловской области, два - над территорией Липецкой области,
один - над территорией Республики Крым и один - над москвой.
Напомним
В россии вечером четверга сообщили об атаке беспилотников в ряде областей, в частности, взрывы раздавались вблизи Рязанского НПЗ.
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