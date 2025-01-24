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У росії заявили про атаку 121 БпЛА на 11 областей рф, москву і окупований Крим

У росії заявили про атаку 121 БпЛА на 11 областей рф, москву і окупований Крим

Київ • УНН

 • 64877 перегляди

Міноборони рф повідомило про атаку 121 українського безпілотника в ніч на 24 січня. Атаки відбулись у 11 областях росії, включаючи москву та окупований Крим.

У російському Міноборони заявили, що в ніч на 24 січня 11 областей Федерації, москву та окупований Крим атакував 121 безпілотник. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони рф.

Протягом минулої ночі черговими засобами ППО перехоплено та знищено 121 український безпілотний літальний апарат

- йдеться у дописі.

У російському відомстві зазначили, що їхня ППО нібито збила

37 безпілотників – над територією Брянської області,

20 – над територією Рязанської області,

17 – над територією Курської області,

17 – над територією Саратівської області,

сім – над територією Ростов Ростов області, шість – над територією Білгородської області, три – над територією Воронезької області, два – над територією Тульської області, два – над територією Орловської області, два – над територією Липецької області,

один – над територією Республіки Крим та один – над москвою.

Нагадаємо

У росії увечері четверга повідомили про атаку безпілотників у низці областей, зокрема, вибухи лунали поблизу Рязанського НПЗ.

У москві призупинили роботу аеропорти через атаку дронів: що відомо24.01.25, 00:44 • 120496 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
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