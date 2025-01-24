У росії заявили про атаку 121 БпЛА на 11 областей рф, москву і окупований Крим
Київ • УНН
Міноборони рф повідомило про атаку 121 українського безпілотника в ніч на 24 січня. Атаки відбулись у 11 областях росії, включаючи москву та окупований Крим.
У російському Міноборони заявили, що в ніч на 24 січня 11 областей Федерації, москву та окупований Крим атакував 121 безпілотник. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони рф.
Протягом минулої ночі черговими засобами ППО перехоплено та знищено 121 український безпілотний літальний апарат
У російському відомстві зазначили, що їхня ППО нібито збила
37 безпілотників – над територією Брянської області,
20 – над територією Рязанської області,
17 – над територією Курської області,
17 – над територією Саратівської області,
сім – над територією Ростов Ростов області, шість – над територією Білгородської області, три – над територією Воронезької області, два – над територією Тульської області, два – над територією Орловської області, два – над територією Липецької області,
один – над територією Республіки Крим та один – над москвою.
Нагадаємо
У росії увечері четверга повідомили про атаку безпілотників у низці областей, зокрема, вибухи лунали поблизу Рязанського НПЗ.
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