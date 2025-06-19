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В РФ жалуются на атаку дронов на Волгоград: повлияло на работу аэропорта

Киев • УНН

 • 932 просмотра

В ночь на 19 июня Волгоградскую область массово атаковали БПЛА, что привело к временному закрытию аэропортов Волгограда и Саратова из соображений безопасности. Задержано по меньшей мере шесть рейсов.

В РФ жалуются на атаку дронов на Волгоград: повлияло на работу аэропорта

В РФ сообщают, что в ночь на 19 июня беспилотники атаковали волгоградскую область, из-за чего прекращали работу аэропорты волгограда и саратова. Об этом УНН пишет со ссылкой на росСМИ и телеграм-каналы.

Детали

Губернатор региона андрей бочаров подтвердил, что волгоградскую область прошлой ночью массово атаковали БПЛА.

В Telegram-каналах публиковали видео с возгоранием после "тревожной" ночи в волгограде.

В четыре часа утра росавиация закрывала аэропорт Гумрак для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. Аэропорт временно не принимал и не отправлял рейсы. Ограничение было снято в 06:35

Позже аэропорт волгограда снова закрыли - во второй раз за сутки.

Сообщается, что росавиация дважды за сутки приостановила работу аэропортов волгограда и саратова. Причина - вопросы безопасности.

Впервые ограничения ввели в 04:00 19 июня. Полеты возобновились в 06:35. Но уже в 08:31 аэропорты снова закрыли.

Из-за ограничений, по сообщениям, задержали по меньшей мере шесть рейсов.

Минобороны россии утверждает, что за ночь их силами ПВО были якобы перехвачены и уничтожены 81 беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 19 БПЛА – над территорией Брянской области; 17 БПЛА – над территорией Курской области; 13 БПЛА – над территорией Смоленской области; 7 БПЛА - над территорией Волгоградской области; 6 БПЛА – над территорией Орловской области; 5 БПЛА – над территорией Ростовской области; по 3 БПЛА – над территориями Белгородской, Астраханской областей; 2 БПЛА – над территорией Рязанской области; 1 БПЛА - над Московским регионом. А также 5 БПЛА – над территорией временно оккупированного Крыма

Уже позже в минобороны рф заявили, что утром их силами ПВО уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА - над территорией Ростовской области и по одному БПЛА - над территориями Тульской области и временно оккупированным Крымом.

Коваленко: у рф проблемы с ПВО, даже москва не защищена от атак дронов11.06.25, 01:45 • 2958 просмотров

Дополнение

В ночь на 13 июня во временно оккупированном Крыму были зафиксированы пролет дронов и взрывы.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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Курская область
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