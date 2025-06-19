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У рф скаржаться на атаку дронів на волгоград: вплинуло на роботу аеропорту

Київ • УНН

 • 1266 перегляди

У ніч на 19 червня Волгоградську область масово атакували БПЛА, що призвело до тимчасового закриття аеропортів Волгограда та Саратова через безпекові питання. Затримано щонайменше шість рейсів.

У рф скаржаться на атаку дронів на волгоград: вплинуло на роботу аеропорту

У рф повідомляють, що у ніч проти 19 червня безпілотники атакували волгоградську область, через що припиняли роботу аеропортів волгограда та саратова. Про це УНН пише з посиланням на росЗМІ та телеграм-канали.

Деталі

Губернатор регіону андрій бочаров підтвердив, що волгоградську область минулої ночі масово атакували БПЛА.

У Telegram-каналах публікували відео із загорянням після "тривожної" ночі у волгограді.

О четвертій годині ранку росавіація закривала аеропорт Гумрак для забезпечення безпеки польотів повітряних суден. Аеропорт тимчасово не приймав та не відправляв рейси. Обмеження було знято о 06:35

Пізніше аеропорт волгограда знову закрили - вдруге за добу.

Повідомляється, що росавіація двічі за добу призупинила роботу аеропортів волгограда та саратова. Причина - питання безпеки.

Вперше обмеження запровадили о 04:00 19 червня. Польоти відновилися о 06:35. Але вже о 08:31 аеропорти знову закрили.

Через обмеження, за повідомленнями, затримали щонайменше шість рейсів.

Міноборони росії стверджує, що за ніч їхньою ППО були нібито перехоплені та знищені 81 безпілотний літальний апарат літакового типу: 19 БПЛА – над територією Брянської області; 17 БПЛА – над територією Курської області; 13 БПЛА – над територією Смоленської області; 7 БПЛА - над територією Волгоградської області; 6 БПЛА – над територією Орловської області; 5 БПЛА – над територією Ростовської області; по 3 БПЛА – над територіями Бєлгородської, Астраханської областей; 2 БПЛА – над територією Рязанської області; 1 БПЛА - над Московським регіоном. А також 5 БПЛА – над територією тимчасово окупованого Криму

Уже пізніше у мо рф заявили, що вранці їхньою ППО знищено чотири безпілотні літальні апарати літакового типу: два БПЛА - над територією Ростовської області і по одному БПЛА - над територіями Тульської області та тимчасово окупованим Кримом.

Коваленко: у рф проблеми з ППО, навіть москва не захищена від атак дронів11.06.25, 01:45 • 2960 переглядiв

Доповнення

У ніч на 13 червня у тимчасово окупованому Криму було зафіксовано проліт дронів та вибухи.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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