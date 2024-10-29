В разных частях Финляндии началась конфискация собственности рф

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В Финляндии началась конфискация российских государственных активов, включая центр науки и культуры и несколько объектов недвижимости. Арест имущества связан с иском «Нафтогаза» о компенсации потерь в Крыму на сумму более 5 млрд долларов.

В Финляндии проходит масштабная операция по конфискации российских государственных активов, сообщает Helsingin Sanomat и Yleisradio, передает УНН.

Детали

Финские власти начали масштабную операцию по конфискации российских государственных активов.

Под арест попал российский центр науки и культуры в хельсинкском районе Така-Тьойольо. Также сообщается об аресте офисного здания в районе Лауттасаари и трех объектов на Аландских островах.

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По данным Yleisradio, одним из объектов является приморский участок, принадлежащий российской федерации и расположенный в Хеггесбёле в Киркконумме.

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Также издание проверило другую конфискованную собственность, находящуюся в Сиунтио, - площадь участка Леппяранта составляет почти восемь тысяч квадратных метров. Указывается, что в 1973 году участок приобрело коммерческое представительство бывшего Советского Союза.

Напомним,

Объекты и земля были конфискованы у РФ в связи с исками о компенсации, предъявленными украинской государственной компанией «Нафтогаз».

«Нафтогаз» требует от России более пяти миллиардов долларов компенсации за потерю запасов газа, трубопроводов и складов в Крыму, оккупированном Россией в 2014 году.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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