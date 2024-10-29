У різних частинах Фінляндії почалася конфіскація власності рф
Київ • УНН
У Фінляндії розпочалася конфіскація російських державних активів, включаючи центр науки і культури та кілька об'єктів нерухомості. Арешт майна пов'язаний з позовом "Нафтогазу" щодо компенсації втрат у Криму на суму понад 5 млрд доларів.
У Фінляндії проходить масштабна операція із конфіскації російських державних активів, повідомляє Helsingin Sanomat та Yleisradio, передає УНН.
Деталі
Фінська влада почала масштабну операцію з конфіскації російських державних активів.
Під арешт потрапив російський центр науки і культури в гельсінкському районі Така-Тьойольо. Також повідомляється про арешт офісної будівлі в районі Лауттасаарі та трьох об'єктів на Аландських островах.
За даними Yleisradio, одним з об'єктів є приморська ділянка, що належить російській федерації і розташована в Хеггесбьоле в Кіркконуммі.
Також видання перевірило іншу конфісковану власність, що знаходиться в Сіунтіо, - "площа діляники Леппяранта становить майже вісім тисяч квадратних метрів". Вказується, що у 1973 році ділянку придбало комерційне представництво колишнього Радянського Союзу.
Нагадаємо
Об'єкти і земля були конфісковані у рф у зв'язку з позовами про компенсацію, пред'явленими українською державною компанією "Нафтогаз".
"Нафтогаз" вимагає від росії понад п'ять мільярдів доларів компенсації за втрату запасів газу, трубопроводів і складів у Криму, окупованому Росією 2014 року.
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