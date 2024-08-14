Лишение свободы с конфискацией имущества: гендиректор ТРК "Крым" заочно приговорен к 12 годам тюрьмы

Глава пропагандистского медиахолдинга ТРК Крым приговорен к 12 годам лишения свободы. Сообщает прокуратура АР Крым и Севастополя, передает УНН.

Детали

Осужден крупнейший "кремлевский рупор" на полуострове Крым: 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества получил гендиректор оккупационного медиахолдинга "Телерадиокомпания Крым". В прокуратуре не называют имя и фамилию осужденного пропагандиста, впрочем возможно, речь идет о Вадиме Первых.

В апреле 2020 года осужденный добровольно вступил в должность генерального директора оккупационной "АНО "Телерадиокомпания Крым". В эту сеть входят 16 пророссийских медиа, среди них: "Первый крымский" и "Крым 24".

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Прокуратура сообщает, что на своей должности "медийщик" активно участвует в проведении политических и информационных мероприятий для поддержки вооруженной агрессии РФ против Украины, осуществляет пропагандистскую деятельность и продвигает российские нарративы, влияя таким образом на сознание жителей оккупированных территорий".

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Судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила, что высказывания осужденного содержат оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершение действий и распространение идей, направленных на изменение границ территории и государственной границы, а также направлены на поддержку решений и действий государства-агрессора.

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