Российская пропаганда создала сеть из 800 каналов в Telegram для распространения влияния кремля. Также в москве сделали ставку на пророссийских блогеров и сайты.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Moscow Times и "Новая-Европа".

Детали

Кремль активизировал усилия по распространению пропаганды за рубежом с помощью каналов в Telegram, сайтов и блогов.

Несмотря на то, что ЕС и США запретили трансляцию каналов sputnik и rt за "систематическую манипуляцию информацией и дезинформацию", заблокировав в их аккаунты YouTube, TikTok, Facebook и Instagram, медиаресурсы рф нашли способ, который вероятно позволит им увеличить аудиторию.

Журналисты Novayagazeta.eu выявили 800 крупнейших пророссийских телеграм-каналов на 30 языках. Данные каналы поддерживают президента владимира путина, распространяют теории заговора кремля. Около 15,7 млн пользователей могут быть их аудиторией, однако следует учесть, что подписчики разных пабликов могут пересекаться.

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При этом russia today и sputnik пытаются обходят блокировки, создавая зеркала. В итоге им удалось нарастить количество каналов. Например, после начала войны в Telegram появились несколько копий Sputnik на испанском языке и новый "Sputnik Литва". Неоднократно заблокированный англоязычный rt сейчас можно найти как rtnews_unc3, а канал с документальными фильмами — как rtdocumentary_unc.

Справочно

В мессенджере самую крупную сетку — infodefense — связывают с пропагандистом юрием подолякой (2,8 млн пользователей). Она включает в себя 45 каналов на разных языках: от фарси до словенского.

Еще одну зарубежную сеть — surf noise — создал российский провоенный паблик "Рокот". В нее входят телеграм-каналы на 15 языках.

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Распространением нарративов Кремля занимается немецкий проект "дружба", - сообщения из других пропагандистских ресурсов с переводом на немецкий, английский и болгарский. Сеть связывают с "русским домом" в Берлине, правой партией "Альтернатива для Германии".

К ним также относится еще один проект — HeilUkraine (каналы на русском, английском, сербском и арабском языках).

ukrleaks – эту сетку ведет бывший сотрудник СБУ василий прозоров. В апреле 2022 года он создал немецкий канал, а на следующий месяц — французский.

В сотню цитируемых ресурсов входят "военкоры", пропагандисты и медиа из россии (близкий к минобороны рф "рыбарь", руслан осташко и сергей мардан, ТАСС и тд.).

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