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Оккупанты назначают директорами школ в ТОТ лаборантов и дворников - Спротив
Оккупанты назначают директорами учебных заведений на временно оккупированных территориях неквалифицированный персонал вроде лаборантов и уборщиков из-за нехватки квалифицированных педагогов, желающих работать в них.
Депутаты ВР рассмотрят законопроект, который причисляет нефть и газовый конденсат к подакцизным товарам с нулевой ставкой
Законопроект планирует отнести нефть, нефтепродукты и газовый конденсат к подакцизным товарам с нулевой ставкой акцизного налога, а также включить некоторые растворители к подакцизным товарам со ставкой 245 евро за 1000 литров.
Продолжают стирать идентичность украинских детей в оккупации: омбудсмен отреагировал на принуждение студентов заливать окопные свечи
российские оккупанты заставляют украинских студентов делать окопные свечи для своей армии, стирая их идентичность и нарушая международное гуманитарное право.
Взрыв прогремел в Харькове - мэр
Еще один взрыв прогремел в Харькове. В области объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах предупредили об угрозе баллистики.
Детские железные дороги начинают новый сезон в городах Украины
Детские железные дороги начинают новый сезон в Киеве, Львове, Ровно и Днепре, где более 2 500 юных железнодорожников готовы управлять поездами.
В Украине выделят еще более 8 миллиардов гривен на строительство фортификаций
Кабинет министров выделяет более 8 миллиардов гривен на строительство фортификационных сооружений, что доводит общую сумму, выделенную на укрепление оборонительных рубежей с начала 2024 года, до почти 38 миллиардов гривен.
На Днепропетровщине у заместителя начальника полиции нашли 14 млн незаконных активов
Выявлено, что заместитель начальника одного из райуправлений полиции Днепропетровской области с 2021 по 2022 год незаконно приобрел активы на сумму не менее 14 миллионов гривен, которые превышают его законные доходы.
Китай существенно увеличил поставки в россию навигационного оборудования и комплектующих к военной технике - СМИ
Китай значительно увеличил поставки в россию навигационного оборудования и компонентов для военной техники, что позволило рф ускорить производство вооружений и усилить свою оборону против украинского контрнаступления в 2023 году.
Новый закон о мобилизации: ТЦК, вероятно, не успеют обновить данные всех мужчин за 60 дней
На фоне закона нового закона о мобилизации территориальные центры комплектования, вероятно, не справятся с обновлением данных всех мужчин, которые стоят на воинском учете.
В Верховной Раде подняли флаги США: депутаты ожидают решения Сената по помощи Украине
Флаги США подняты в украинском парламенте в ожидании решения Сената США по помощи Украине.