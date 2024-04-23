Оккупанты назначают директорами школ в ТОТ лаборантов и дворников - Спротив

Директорами учебных заведений на Временно оккупированных территориях оккупанты ставят лаборантов и дворников. Об этом в телеграм-канале сообщил Национальный центр Сопротивления, передает УНН.

Детали

Такая ситуация сложилась из-за дефицита квалифицированных кадров, которые согласны работать на захватчиков. По данным Национального центра "Сопротивление" россиянам катастрофически не хватает учителей старших классов и представителей администрации учебных заведений на оккупированных частях Херсонщины, Запорожья, Донецкой и Луганской областей. Обещания высоких зарплат и социальной защиты - не действуют. Сознательные учителя продолжают преподавать в украинских школах дистанционно.

Оккупанты не стесняются ставить на должности директора школы или заместителя по учебной части бывших лаборантов или даже дворников. Все потому, что большинство педагогов на оккупированных территориях отказываются сотрудничать с оккупационными властями. Более того, многие сознательные учителя продолжают дистанционно преподавать в украинских школах. - отметили в Сопротивлении.

Приезжать из России на временно оккупированные территории Украины педагоги со стажем также не спешат. Не привлекают их даже обещанные денежные выплаты и гарантированное жилье.