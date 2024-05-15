В районе Липцов на Харьковщине россияне успеха не имеют

Боевые столкновения продолжаются в северной части Волчанска на Харьковщине. Силы обороны продолжают удерживать город. В районе населенного пункта Липцы россияне успеха не имеют. Об этом сообщил заместитель председателя Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Сейчас идут штурмовые действия врага, собственно они не прекращаются. Боевые столкновения продолжаются в северной части города Волчанск. Наши Силы обороны дают достойный бой и продолжают удерживать город - сказал Семенуха.

По его словам, бои на Волчанском направлении не прекращаются.

Враг сосредотачивает свои штурмовые действия на направлении населенного пункта Глубокое до Липцы чуть правее и в трех направлениях в районе города Волчанск. В районе населенного пункта Липцы противник успеха не имеет, в районе города Волчанск продолжаются боевые действия - рассказал Семенуха.

Дополнение

Представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин сообщал, что некоторые пехотные группы России действительно зашли в Волчанск на Харьковщине. Продолжается боевая работа, ситуация не простая, есть тенденция к стабилизации, но все равно продолжаются тяжелые бои.