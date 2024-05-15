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В районі Липців на Харківщині росіяни успіху не мають

В районі Липців на Харківщині росіяни успіху не мають

Київ • УНН

 • 14223 перегляди

Наразі ворог зосереджує свої штурмові дії на напрямку населеного пункту Глибоке до Липців трохи правіше й в трьох напрямках в районі міста Вовчанськ.

Бойові зіткнення тривають у північній частині Вовчанська на Харківщині. Сили оборони продовжують утримувати місто. В районі населеного пункту Липці росіяни успіху не мають. Про це повідомив заступник голови Харківської обласної військової адміністрації Роман Семенуха в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Наразі йдуть штурмові дії ворога, власне вони не припиняються. Бойові зіткнення тривають у північній частині міста Вовчанськ. Наші Сили оборони дають гідний бій й продовжують утримувати місто

- сказав Семенуха.

За його словами, бої на Вовчанському напрямку не припиняються.

Ворог зосереджує свої штурмові дії на напрямку населеного пункту Глибоке до Липців трохи правіше й в трьох напрямках в районі міста Вовчанськ. В районі населеного пункту Липці противник успіху не має, в районі міста Вовчанськ тривають бойові дії

- розповів Семенуха.

Доповнення

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін повідомляв, що деякі піхотні групи росії дійсно зайшли у Вовчанськ на Харківщині. Триває бойова робота, ситуація не проста, є тенденція до стабілізації, але все одно тривають важкі бої.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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