В районі Липців на Харківщині росіяни успіху не мають
Київ • УНН
Наразі ворог зосереджує свої штурмові дії на напрямку населеного пункту Глибоке до Липців трохи правіше й в трьох напрямках в районі міста Вовчанськ.
Бойові зіткнення тривають у північній частині Вовчанська на Харківщині. Сили оборони продовжують утримувати місто. В районі населеного пункту Липці росіяни успіху не мають. Про це повідомив заступник голови Харківської обласної військової адміністрації Роман Семенуха в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Наразі йдуть штурмові дії ворога, власне вони не припиняються. Бойові зіткнення тривають у північній частині міста Вовчанськ. Наші Сили оборони дають гідний бій й продовжують утримувати місто
За його словами, бої на Вовчанському напрямку не припиняються.
Ворог зосереджує свої штурмові дії на напрямку населеного пункту Глибоке до Липців трохи правіше й в трьох напрямках в районі міста Вовчанськ. В районі населеного пункту Липці противник успіху не має, в районі міста Вовчанськ тривають бойові дії
Доповнення
Речник Міноборони Дмитро Лазуткін повідомляв, що деякі піхотні групи росії дійсно зайшли у Вовчанськ на Харківщині. Триває бойова робота, ситуація не проста, є тенденція до стабілізації, але все одно тривають важкі бої.