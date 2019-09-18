В Раде создали еще четыре межфракционные объединения
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. В Верховной Раде 9-го созыва создали еще 4 межфракционные депутатские объединения. Об этом сообщил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук во время утреннего заседания, передает корреспондент УНН.
По словам Стефанчук, парламентарии, в частности, образовали между фракционное депутатское объединение “Бизнес-стража”. Его председателем избран Сергей Лабазюк. Кроме того, образовали объединение “Кировоградщина” — под председательством Александра Дануцы. Также были созданы объединения “Черниговщина” — под председательством Антона Полякова, а также “Друзья Ивано-Франковска” — под председательством Оксаны Савчук.
Напомним, в Верховной Раде создали два новых межфракционных депутатских объединения — “Львовщина” и “Тернопольщина”.