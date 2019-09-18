В Раді створили ще чотири міжфракційні об'єднання
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. У Верховній Раді 9-го скликання створили ще 4 міжфракційні депутатські об’єднання. Про це повідомив перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук під час ранкового засідання, передає кореспондент УНН.
За словами Стефанчука, парламентарі, зокрема, утворили між фракційне депутатське об’єднання “Бізнес-варта”. Його головою обрано Сергія Лабазюка. Крім того, утворили об’єднання “Кіровоградщина” — під головуванням Олександра Дануци. Також були створені об’єднання “Чернігівщина” — під головуванням Антона Полякова, а також “Друзі Івано-Франківська” — під головуванням Оксани Савчук.
Нагадаємо, у Верховній Раді створили два нових міжфракційних депутатських об’єднання — “Львівщина” і “Тернопільщина”.