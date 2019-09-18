У Раді створили два міжфракційні об'єднання "Львівщина" і "Тернопільщина"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. У Верховній Раді створили два нових міжфракційних депутатських об’єднання — “Львівщина” і “Тернопільщина”. Про це повідомив перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук під час ранкового засідання, передає кореспондент УНН.
За його словами, обидва міжфракційні об’єднання створені відповідно до Регламенту Верховної Ради, співголовами обох об’єднань обрано по 5 народних депутатів.
Нагадаємо, 13 вересня у Верховній Раді створили міжфракційне об’єднання “Українці в світі”.