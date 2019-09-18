В Раде создали два межфракционные объединения "Львовщина" и "Тернопольщина"

КИЕВ. 18 сентября. УНН. В Верховной Раде создали два новых межфракционных депутатских объединения — “Львовщина” и “Тернопольщина”. Об этом сообщил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук во время утреннего заседания, передает корреспондент УНН.