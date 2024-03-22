В работе Telegram произошел сбой. Пользователей из Украины тоже задело

В работе мессенджера Telegram произошел массовый сбой, с проблемами столкнулись, в частности, пользователи из Украины. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, передает УНН.

Детали

По данным Downdetector, сбой в работе Telegram задел Украину, Словакию, Нидерланды, Италию, Таиланд, США и россию. Отмечается, что пользователи столкнулись с проблемой приложения и отправки/получения сообщений.

Напомним,

Два дня назад в работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел сбой.