В правительстве готовят обновление стратегии регионального развития, обещают эффективную поддержку территорий

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
  •  71091 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
  •  87490 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
  •  118635 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
  •  119494 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
  •  118265 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
12 марта 2024, 10:41  •  26961 просмотра

Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием

Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
12 марта 2024, 06:42  •  124517 просмотра

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

Эксклюзив
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
11 марта 2024, 16:27  •  127453 просмотра

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

Эксклюзив
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
11 марта 2024, 14:51  •  123711 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
11 марта 2024, 14:27  •  114805 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

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Публикации

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Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  288110 просмотра

В правительстве готовят обновление стратегии регионального развития, обещают эффективную поддержку территорий

Правительство готовит обновление стратегии регионального развития для обеспечения эффективной поддержки территорий, повышения способности общин и продолжения реформы децентрализации.

политика •   •  17108 просмотра
В правительстве готовят обновление стратегии регионального развития, обещают эффективную поддержку территорий

В районе Крымского моста россияне существенно снизили количество военных судов - партизаны

По данным подпольного движения "АТЕШ", россияне значительно сократили количество военных кораблей в районе Крымского моста, на боевом дежурстве там находятся только корабли береговой обороны.

Война •   •  18597 просмотра
В районе Крымского моста россияне существенно снизили количество военных судов - партизаны

Законопроект о мобилизации должен обеспечить более 300 тысяч новобранцев - FT

Новый закон о мобилизации имеет целью найти более 300 000 новобранцев, чтобы заменить истощенных солдат, которые сейчас находятся на поле боя в Украине, согласно источникам, на которые ссылается The Financial Times.

Общество •   •  18058 просмотра
Законопроект о мобилизации должен обеспечить более 300 тысяч новобранцев - FT

Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме.

политика •   •  69334 просмотра
Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

Как украинский бизнес присоединяется к борьбе

Группа фармацевтических компаний "Кусум" оказала значительную поддержку Украине во время войны, в частности передала медикаменты, гуманитарную помощь, транспортные средства и другую помощь военным, больницам и гражданскому населению на сумму более 170 миллионов гривен.

Новости Бизнеса •   •  10166 просмотра
Как украинский бизнес присоединяется к борьбе

Арестованы 4 вертолета и 2 самолета крымских предпринимателей, причастных к финансированию агрессии рф - ОГП

Суд наложил арест на 4 вертолета, 2 самолета и активы на сумму более 35 миллионов гривен крымских предпринимателей, которые после аннексии перерегистрировали свои компании в России и платили там налоги, финансируя российскую агрессию против Украины.

Война •   •  13789 просмотра
Арестованы 4 вертолета и 2 самолета крымских предпринимателей, причастных к финансированию агрессии рф - ОГП

Предвыборная гонка в США: Роберт Кеннеди-младший избрал в качестве кандидатов в вице-президенты звезду НФЛ и актера

Независимый кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший рассматривает Аарона Роджерса или Джесси Вентуру в качестве возможных кандидатов на пост вице-президента.

Новости Мира •   •  11250 просмотра
Предвыборная гонка в США: Роберт Кеннеди-младший избрал в качестве кандидатов в вице-президенты звезду НФЛ и актера

В ЦПАУ создадут "Единое окно" для ветеранов и их семей - Минветеранов

Правительство работает над созданием системы "Единого окна" в Центрах предоставления административных услуг для предоставления интегрированных услуг ветеранам и их семьям, что позволит им получить доступ к различным административным услугам в одном месте с единым пакетом документов.

Общество •   •  11699 просмотра
В ЦПАУ создадут "Единое окно" для ветеранов и их семей - Минветеранов

В результате удара рф по Мирнограду погибли двое пожилых людей - полиция

Двое пожилых людей погибли и еще пятеро местных жителей получили ранения в результате российского удара по Мирнограду, Донецкой области.

Война •   •  13502 просмотра
В результате удара рф по Мирнограду погибли двое пожилых людей - полиция

Усиление ВСУ актуальной информацией: Минобороны будет сотрудничать с DeepStateUA

Министерство обороны Украины подписало меморандум о сотрудничестве с аналитическим проектом DeepStateUA для обеспечения обмена данными и усиления Вооруженных Сил Украины актуальной информацией.

Война •   •  14609 просмотра
Усиление ВСУ актуальной информацией: Минобороны будет сотрудничать с DeepStateUA