В правительстве готовят обновление стратегии регионального развития, обещают эффективную поддержку территорий

О повышении способности развития громад и продолжении реформы децентрализации шла речь на обсуждении с участием представителей Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры и комитета Верховной Рады.

Об этом передает УНН с ссылкой на телеграмм-канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Детали

Развитие общин и продолжение реформы децентрализации обсудили во время совещания с представителями профильного министерства и комитета Верховной Рады - говорится в сообщении.

В ближайшее время готовится обновление Государственной стратегии регионального развития до 2027 года: будет заложен подход, который обеспечит эффективную поддержку территорий, подтверждают представители Минобновления.

Повышаем способность общин для прочности и развития государства, а также для нашей дальнейшей интеграции в Европейский Союз - сообщает Telegram Дениса Шмыгаля.

Напомним,

Украина движется к децентрализованной генерации, которая менее уязвима к атакам российских террористов.

Украина подала заявки и оценки рисков в американские и европейские авиационные регуляторы, чтобы восстановить гражданское авиасообщение в одном из своих аэропортов, хотя из-за сложных вопросов безопасности никаких сроков не установлено.

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