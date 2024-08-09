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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Праге из-за падения куска карниза со здания погиб украинский врач из Одессы - СМИ

В Праге из-за падения куска карниза со здания погиб украинский врач из Одессы - СМИ

Киев  •  УНН

9 августа 2024, 17:27  •  360 просмотра

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В Праге в результате падения куска карниза погиб украинский врач Виталий Славнов из Одессы. Трагедия произошла во время сильного ливня, полиция расследует инцидент как причинение смерти по халатности.

В четверг, 8 августа, в результате падения куска карниза со здания в Праге погиб украинский врач из Одессы Виталий Славнов. Об этом пишет издание Radio Prague, передает УНН.

"Во время очень сильного ливня и ветра кусок карниза отвалился от исторического здания, пробил стеклянную крышу остановки и смертельно ранил мужчину, который был под ним. Мужчина погиб на месте от полученной черепно-мозговой травмы", - пишет издание.

Отмечается, что погибшим оказался украинский врач Виталий Славнов. Также смерть мужчины подтвердил его друг Александр Слемзин в соцсети Facebook.

"Один из тяжелых дней в моей жизни. Сегодня какой-то нелепой смертью погиб мой недавно найденный друг - Славнов Виталий", - написал мужчина.

Издание добавляет, что пожарные проверили надежность фасада, чтобы не допустить падения других его частей. В результаты демонтировали с карниза около 100 килограммов нестабильного материала, который тоже мог обвалиться. Полиция начала расследование чрезвычайной ситуации как причинение смерти по халатности.

Напомним

В Варшаве умер в больнице 18-летний украинец. Неделей ранее, 30 июля, на парня упал тридцатикилограммовый газовый котел, который сбросил с крыши один из рабочих. 51-летнему мужчине уже предъявили обвинение.

Павел Башинский

Павел Башинский

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