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В октябре в Украине погибли по меньшей мере 183 гражданских лица: Лубинец отреагировал

В октябре в Украине погибли по меньшей мере 183 гражданских лица: Лубинец отреагировал

Киев  •  УНН

 • 3214 просмотра

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В октябре в Украине погибли 183 гражданских лица и 903 получили ранения в результате российских обстрелов. 80% жертв зафиксировано вблизи линии фронта, больше всего пострадали Херсонская, Харьковская и Донецкая области.

В прошлом месяце в Украине в результате российских обстрелов погибли по меньшей мере 183 гражданских лица и еще 903 получили ранения. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Россия в очередной раз демонстрирует свое отношение ко всем законам, нормам и правилам ведения войны, отметив, что страна-террорист понимает только силу. Об этом пишет УНН со ссылкой на отчет ООН.

"В октябре в Украине погибло по меньшей мере 183 гражданских лица и 903 получили ранения. 45% погибших были старше 60 лет. Среди жертв 9 детей погибли и 49 получили ранения", - говорится в отчете.

В ООН отметили, что рф усилили атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия, которые нанесли 1900 ударов по Украине.

"Кроме человеческих жертв и ранений, почти ежедневная частота этих атак в сочетании с постоянными сигналами сирен воздушной тревоги вызвала значительное ухудшение условий жизни гражданского населения. В октябре 80% жертв (случаев гибели и ранения) среди гражданских лиц зафиксировано вблизи линии фронта, в частности, в результате авиабомбардировок, артиллерийских обстрелов, ударов из реактивных систем залпового огня и беспилотных летательных аппаратов ближнего радиуса действия. Наибольшее количество жертв было в Херсонской, Харьковской и Донецкой областях", - добавили в ООН.

Также по меньшей мере было шесть атак на суда и инфраструктуру морских портов. Один удар был нанесен по порту на территории, оккупированной рф в Запорожской области.

В целом же с начала полномасштабного вторжения рф в Украине погибло 12162 гражданских и 26919 получили ранения.

Омбудсмен Лубинец заявил, что "за каждой из этих цифр стоит чье-то имущество, жизнь и будущее, но россия в очередной раз демонстрирует свое отношение ко всем законам, нормам и правилам ведения войны, она нарушает все договоры и документы, на которых ранее ставила свою подпись. Она понимает только язык силы, который должны показать все демократические страны".

Напомним

Количество погибших в результате ракетного удара в Сумах возросло до 12, соответствующие службы продолжают работать над ликвидацией последствий.

Количество жертв удара российских войск баллистической ракетой по жилому району Одессы возросло до 10 человек, среди них 7 полицейских, ранены 39 человек, включая 4 детей и 14 правоохранителей.

Павел Башинский

Павел Башинский

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