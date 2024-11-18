В октябре в Украине погибли по меньшей мере 183 гражданских лица: Лубинец отреагировал
Киев • УНН
В октябре в Украине погибли 183 гражданских лица и 903 получили ранения в результате российских обстрелов. 80% жертв зафиксировано вблизи линии фронта, больше всего пострадали Херсонская, Харьковская и Донецкая области.
В прошлом месяце в Украине в результате российских обстрелов погибли по меньшей мере 183 гражданских лица и еще 903 получили ранения. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Россия в очередной раз демонстрирует свое отношение ко всем законам, нормам и правилам ведения войны, отметив, что страна-террорист понимает только силу. Об этом пишет УНН со ссылкой на отчет ООН.
"В октябре в Украине погибло по меньшей мере 183 гражданских лица и 903 получили ранения. 45% погибших были старше 60 лет. Среди жертв 9 детей погибли и 49 получили ранения", - говорится в отчете.
В ООН отметили, что рф усилили атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия, которые нанесли 1900 ударов по Украине.
"Кроме человеческих жертв и ранений, почти ежедневная частота этих атак в сочетании с постоянными сигналами сирен воздушной тревоги вызвала значительное ухудшение условий жизни гражданского населения. В октябре 80% жертв (случаев гибели и ранения) среди гражданских лиц зафиксировано вблизи линии фронта, в частности, в результате авиабомбардировок, артиллерийских обстрелов, ударов из реактивных систем залпового огня и беспилотных летательных аппаратов ближнего радиуса действия. Наибольшее количество жертв было в Херсонской, Харьковской и Донецкой областях", - добавили в ООН.
Также по меньшей мере было шесть атак на суда и инфраструктуру морских портов. Один удар был нанесен по порту на территории, оккупированной рф в Запорожской области.
В целом же с начала полномасштабного вторжения рф в Украине погибло 12162 гражданских и 26919 получили ранения.
Омбудсмен Лубинец заявил, что "за каждой из этих цифр стоит чье-то имущество, жизнь и будущее, но россия в очередной раз демонстрирует свое отношение ко всем законам, нормам и правилам ведения войны, она нарушает все договоры и документы, на которых ранее ставила свою подпись. Она понимает только язык силы, который должны показать все демократические страны".
Напомним
Количество погибших в результате ракетного удара в Сумах возросло до 12, соответствующие службы продолжают работать над ликвидацией последствий.
Количество жертв удара российских войск баллистической ракетой по жилому району Одессы возросло до 10 человек, среди них 7 полицейских, ранены 39 человек, включая 4 детей и 14 правоохранителей.